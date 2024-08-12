Замминистра энергетики Украины задержали на взятке в полмиллиона долларов

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) задержали заместителя министра энергетики страны и трех его сообщников на взятке в полмиллиона долларов. За это он пообещал передать горнодобывающее оборудование государственной компании. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
«СБУ и НАБУ при содействии Министра энергетики Украины задержали его заместителя на взятке в полмиллиона долларов», — говорится в сообщении СБУ, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что за эти деньги чиновник пообещал передать руководителям госпредприятий отрасли горнодобывающее оборудование, которое является уникальным и дефицитным оборудованием одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах самого горячего направления восточного фронта.
Как сообщили в СБУ, в данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения. Совершившим преступление грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сотрудники Службы безопасности Украины арестовали директора департамента безопасности и контроля государственной таможенной службы по обвинению в коррупционной деятельности. В рамках расследования прошли обыски в центральном аппарате ведомства.
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