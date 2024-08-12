Путин написал свою речь для совбеза от руки. Видео

12 августа 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Владимир Путин написал текст выступления от руки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин сам написал речь для выступления на совещании с Советом безопасности. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин. «Когда особенно важно каждое слово», — написал Зарубин в своем telegram-канале . На кадрах, которые публикует журналист, виден текст, который полностью написан от руки. Ранее Путин провел срочное онлайн-совещание с Советом безопасности Российской Федерации, на котором обсуждалась текущая ситуация в Курской области. Президент с главами регионов обсудили действия Украины и меры противодействия им. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин сам написал речь для выступления на совещании с Советом безопасности. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин. «Когда особенно важно каждое слово», — написал Зарубин в своем telegram-канале. На кадрах, которые публикует журналист, виден текст, который полностью написан от руки. Ранее Путин провел срочное онлайн-совещание с Советом безопасности Российской Федерации, на котором обсуждалась текущая ситуация в Курской области. Президент с главами регионов обсудили действия Украины и меры противодействия им.