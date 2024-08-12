Владимир Путин написал текст выступления от руки
Президент России Владимир Путин сам написал речь для выступления на совещании с Советом безопасности. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин.
«Когда особенно важно каждое слово», — написал Зарубин в своем
Ранее Путин провел срочное онлайн-совещание с Советом безопасности Российской Федерации, на котором обсуждалась текущая ситуация в Курской области. Президент с главами регионов обсудили действия Украины и меры противодействия им.
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