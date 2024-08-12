Путин написал свою речь для совбеза от руки. Видео

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин написал текст выступления от руки Фото:

Президент России Владимир Путин сам написал речь для выступления на совещании с Советом безопасности. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин.

«Когда особенно важно каждое слово», — написал Зарубин в своем telegram-канале. На кадрах, которые публикует журналист, виден текст, который полностью написан от руки.

Ранее Путин провел срочное онлайн-совещание с Советом безопасности Российской Федерации, на котором обсуждалась текущая ситуация в Курской области. Президент с главами регионов обсудили действия Украины и меры противодействия им.

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Президент России Владимир Путин сам написал речь для выступления на совещании с Советом безопасности. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин. «Когда особенно важно каждое слово», — написал Зарубин в своем telegram-канале. На кадрах, которые публикует журналист, виден текст, который полностью написан от руки. Ранее Путин провел срочное онлайн-совещание с Советом безопасности Российской Федерации, на котором обсуждалась текущая ситуация в Курской области. Президент с главами регионов обсудили действия Украины и меры противодействия им.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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