На дочке «Курганмашзавода» в Екатеринбурге токарям готовы платить до 200 тысяч

На Бронетанковое ремонтное предприятие из Екатеринбурга, которым управляет «Курганмашзавод», требуются токари не ниже 4-5 разряда. Работникам обещают зарплату до 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте с объявлениями.
«Вакансии на АО "144 Бронетанковый ремонтный завод": токари 4-5 разряда на зарплату от 80 до 200 тысяч рублей. Требования: среднетехническое образование, опыт работы 1-3 года», — указано на сайте HeadHunter.
Сотрудникам предоставляют жилье в общежитии и сезонную спецодежду .частично компенсируют питание. Также предусмотрена отсрочка и бронирование от призыва в армию.
Ранее URA.RU писало, что на Бронетанковом заводе ищут механиков-водителей бронемашин БМП. Сотрудникам с опытом работы предлагают зарплату до 90 тысяч рублей. Также сообщалось, что на «Курганмашзаводе» массово набирают токарей, слесарей, электросварщиков, наладчиков и операторов станков с ПУ. Им готовы платить от 100 тысяч в месяц.
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