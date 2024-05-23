На дочке «Курганмашзавода» в Екатеринбурге токарям готовы платить до 200 тысяч

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На предприятии КМЗ в Екатеринбурге ищут токарей на зарплату до 200 тысяч рублей
На предприятии КМЗ в Екатеринбурге ищут токарей на зарплату до 200 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На Бронетанковое ремонтное предприятие из Екатеринбурга, которым управляет «Курганмашзавод», требуются токари не ниже 4-5 разряда. Работникам обещают зарплату до 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте с объявлениями. 

«Вакансии на АО "144 Бронетанковый ремонтный завод": токари 4-5 разряда на зарплату от 80 до 200 тысяч рублей. Требования: среднетехническое образование, опыт работы 1-3 года», — указано на сайте HeadHunter.

Сотрудникам предоставляют жилье в общежитии и сезонную спецодежду .частично компенсируют питание. Также предусмотрена отсрочка и бронирование от призыва в армию. 

Ранее URA.RU писало, что на Бронетанковом заводе ищут механиков-водителей бронемашин БМП. Сотрудникам с опытом работы предлагают зарплату до 90 тысяч рублей. Также сообщалось, что на «Курганмашзаводе» массово набирают токарей, слесарей, электросварщиков, наладчиков и операторов станков с ПУ. Им готовы платить от 100 тысяч в месяц. 

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На Бронетанковое ремонтное предприятие из Екатеринбурга, которым управляет «Курганмашзавод», требуются токари не ниже 4-5 разряда. Работникам обещают зарплату до 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте с объявлениями.  «Вакансии на АО "144 Бронетанковый ремонтный завод": токари 4-5 разряда на зарплату от 80 до 200 тысяч рублей. Требования: среднетехническое образование, опыт работы 1-3 года», — указано на сайте HeadHunter. Сотрудникам предоставляют жилье в общежитии и сезонную спецодежду .частично компенсируют питание. Также предусмотрена отсрочка и бронирование от призыва в армию.  Ранее URA.RU писало, что на Бронетанковом заводе ищут механиков-водителей бронемашин БМП. Сотрудникам с опытом работы предлагают зарплату до 90 тысяч рублей. Также сообщалось, что на «Курганмашзаводе» массово набирают токарей, слесарей, электросварщиков, наладчиков и операторов станков с ПУ. Им готовы платить от 100 тысяч в месяц. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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