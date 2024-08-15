NGS24.RU: замначальника Красноярской железной дороги задержан за взятку

15 августа 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Официальных заявлений насчет задержания Ивана Борисова пока нет Фото: Илья Московец © URA.RU В Красноярском крае по делу о взятке задержан замначальника Красноярской железной дороги по строительству Иван Борисов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Однако официальной информации на данный момент не предоставлено. На момент публикации новости в КрасЖД заявили, что они узнали о случившемся из интернета. Представители Следственного комитета на транспорте пообещали предоставить комментарий позже, передает портал NGS24.RU. Иван Борисов начал свою работу в РЖД в 1998 году как монтер пути. В 2019 году он был назначен начальником Красноярской дирекции по ремонту пути, а с 2021 года занимал должность замначальника железной дороги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красноярском крае по делу о взятке задержан замначальника Красноярской железной дороги по строительству Иван Борисов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Однако официальной информации на данный момент не предоставлено. На момент публикации новости в КрасЖД заявили, что они узнали о случившемся из интернета. Представители Следственного комитета на транспорте пообещали предоставить комментарий позже, передает портал NGS24.RU. Иван Борисов начал свою работу в РЖД в 1998 году как монтер пути. В 2019 году он был назначен начальником Красноярской дирекции по ремонту пути, а с 2021 года занимал должность замначальника железной дороги.