NGS24.RU: замначальника Красноярской железной дороги задержан за взятку

В Красноярском крае по делу о взятке задержан замначальника Красноярской железной дороги по строительству Иван Борисов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Однако официальной информации на данный момент не предоставлено.
На момент публикации новости в КрасЖД заявили, что они узнали о случившемся из интернета. Представители Следственного комитета на транспорте пообещали предоставить комментарий позже, передает портал NGS24.RU.
Иван Борисов начал свою работу в РЖД в 1998 году как монтер пути. В 2019 году он был назначен начальником Красноярской дирекции по ремонту пути, а с 2021 года занимал должность замначальника железной дороги.
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