NGS24.RU: замначальника Красноярской железной дороги задержан за взятку

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Официальных заявлений насчет задержания Ивана Борисова пока нет Фото:

В Красноярском крае по делу о взятке задержан замначальника Красноярской железной дороги по строительству Иван Борисов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Однако официальной информации на данный момент не предоставлено.

На момент публикации новости в КрасЖД заявили, что они узнали о случившемся из интернета. Представители Следственного комитета на транспорте пообещали предоставить комментарий позже, передает портал NGS24.RU.

Иван Борисов начал свою работу в РЖД в 1998 году как монтер пути. В 2019 году он был назначен начальником Красноярской дирекции по ремонту пути, а с 2021 года занимал должность замначальника железной дороги.

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В Красноярском крае по делу о взятке задержан замначальника Красноярской железной дороги по строительству Иван Борисов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Однако официальной информации на данный момент не предоставлено. На момент публикации новости в КрасЖД заявили, что они узнали о случившемся из интернета. Представители Следственного комитета на транспорте пообещали предоставить комментарий позже, передает портал NGS24.RU. Иван Борисов начал свою работу в РЖД в 1998 году как монтер пути. В 2019 году он был назначен начальником Красноярской дирекции по ремонту пути, а с 2021 года занимал должность замначальника железной дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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