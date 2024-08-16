Подполковник Фролов высказался о своем аресте

Бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковника Артема Городилова подполковник Константин Фролов, обладатель трех орденов Мужества, заявил о своей невиновности в деле о мошенничестве. Ему предъявлено обвинение за мошенничество в особо крупном размере, совершенное организационной группой.
«Вину не признаю», — сказал Фролов после оглашения решения военного суда о продлении срока его ареста до 19 ноября. Слова обвиняемого передает корреспондент ТАСС. Фролов выразил желание вернуться в зону специальной военной операции, подчеркнув свою преданность службе и защите Родины.
Фролов подверг критике текущую ситуацию, сравнивая ее с тем, как ранее его действия были признаны героическими. Теперь же, по его мнению, происходит противоречие этим оценкам. Он уверен, что его участие на фронте принесет больше пользы, чем содержание под стражей. В ближайшее время ожидается, что защита обжалует решение суда о продлении ареста.
В ночь на 16 августа подполковника Константина Фролова арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве. Его задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Москву.
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