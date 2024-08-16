Подполковник Фролов высказался о своем аресте

Подполковник Фролов не признал вину в деле о мошенничестве
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Подполковнику Константину Фролову продлили срок ареста до 19 ноября (фото из архива)
Подполковнику Константину Фролову продлили срок ареста до 19 ноября (фото из архива) Фото:

Бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковника Артема Городилова подполковник Константин Фролов, обладатель трех орденов Мужества, заявил о своей невиновности в деле о мошенничестве. Ему предъявлено обвинение за мошенничество в особо крупном размере, совершенное организационной группой.

«Вину не признаю», — сказал Фролов после оглашения решения военного суда о продлении срока его ареста до 19 ноября. Слова обвиняемого передает корреспондент ТАСС. Фролов выразил желание вернуться в зону специальной военной операции, подчеркнув свою преданность службе и защите Родины.

Фролов подверг критике текущую ситуацию, сравнивая ее с тем, как ранее его действия были признаны героическими. Теперь же, по его мнению, происходит противоречие этим оценкам. Он уверен, что его участие на фронте принесет больше пользы, чем содержание под стражей. В ближайшее время ожидается, что защита обжалует решение суда о продлении ареста.

В ночь на 16 августа подполковника Константина Фролова арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве. Его задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Москву. 

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Бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковника Артема Городилова подполковник Константин Фролов, обладатель трех орденов Мужества, заявил о своей невиновности в деле о мошенничестве. Ему предъявлено обвинение за мошенничество в особо крупном размере, совершенное организационной группой. «Вину не признаю», — сказал Фролов после оглашения решения военного суда о продлении срока его ареста до 19 ноября. Слова обвиняемого передает корреспондент ТАСС. Фролов выразил желание вернуться в зону специальной военной операции, подчеркнув свою преданность службе и защите Родины. Фролов подверг критике текущую ситуацию, сравнивая ее с тем, как ранее его действия были признаны героическими. Теперь же, по его мнению, происходит противоречие этим оценкам. Он уверен, что его участие на фронте принесет больше пользы, чем содержание под стражей. В ближайшее время ожидается, что защита обжалует решение суда о продлении ареста. В ночь на 16 августа подполковника Константина Фролова арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве. Его задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Москву. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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