МО РФ: ВСУ захлебнулись в крови после попытки захвата буровой в Черном море

11 сентября 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

ВСУ напали на буровую установку в Черном море в честь 11 сентября, заявили в МО РФ Фото: Виталий Страхов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны РФ отреагировали на попытку Киева захватить буровую установку «Крым-2» в акватории Черного моря. Там отметили, что в результате проваленной операции ВСУ «захлебнулись в крови» и потеряли десятки солдат. «Очередная „медийная операция“ киевского режима, приуроченная к приезду 11 сентября текущего года на Украину высоких представителей США и европейских стран, захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих», — заявило военное ведомство в своем telegram-канале. Так там прокомментировали провальную попытку захватить бурову установку. В ночь на 11 сентября Украина попыталась атаковать при помощи катеров самоподъемную буровую установку «Крым-2». ВС РФ удалось потопить восемь морских катеров и уничтожить до 80 украинских военных. Всего Киев направил на штурм установки 14 американских катеров Willard Sea Force. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Минобороны РФ отреагировали на попытку Киева захватить буровую установку «Крым-2» в акватории Черного моря. Там отметили, что в результате проваленной операции ВСУ «захлебнулись в крови» и потеряли десятки солдат. «Очередная „медийная операция“ киевского режима, приуроченная к приезду 11 сентября текущего года на Украину высоких представителей США и европейских стран, захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих», — заявило военное ведомство в своем telegram-канале. Так там прокомментировали провальную попытку захватить бурову установку. В ночь на 11 сентября Украина попыталась атаковать при помощи катеров самоподъемную буровую установку «Крым-2». ВС РФ удалось потопить восемь морских катеров и уничтожить до 80 украинских военных. Всего Киев направил на штурм установки 14 американских катеров Willard Sea Force.