МО РФ: ВСУ захлебнулись в крови после попытки захвата буровой в Черном море

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ВСУ напали на буровую установку в Черном море в честь 11 сентября, заявили в МО РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны РФ отреагировали на попытку Киева захватить буровую установку «Крым-2» в акватории Черного моря. Там отметили, что в результате проваленной операции ВСУ «захлебнулись в крови» и потеряли десятки солдат.

«Очередная „медийная операция“ киевского режима, приуроченная к приезду 11 сентября текущего года на Украину высоких представителей США и европейских стран, захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих», — заявило военное ведомство в своем telegram-канале. Так там прокомментировали провальную попытку захватить бурову установку.

В ночь на 11 сентября Украина попыталась атаковать при помощи катеров самоподъемную буровую установку «Крым-2». ВС РФ удалось потопить восемь морских катеров и уничтожить до 80 украинских военных. Всего Киев направил на штурм установки 14 американских катеров Willard Sea Force.

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В Минобороны РФ отреагировали на попытку Киева захватить буровую установку «Крым-2» в акватории Черного моря. Там отметили, что в результате проваленной операции ВСУ «захлебнулись в крови» и потеряли десятки солдат. «Очередная „медийная операция“ киевского режима, приуроченная к приезду 11 сентября текущего года на Украину высоких представителей США и европейских стран, захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих», — заявило военное ведомство в своем telegram-канале. Так там прокомментировали провальную попытку захватить бурову установку. В ночь на 11 сентября Украина попыталась атаковать при помощи катеров самоподъемную буровую установку «Крым-2». ВС РФ удалось потопить восемь морских катеров и уничтожить до 80 украинских военных. Всего Киев направил на штурм установки 14 американских катеров Willard Sea Force.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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