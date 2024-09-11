МО РФ: ВСУ захлебнулись в крови после попытки захвата буровой в Черном море

В Минобороны РФ отреагировали на попытку Киева захватить буровую установку «Крым-2» в акватории Черного моря. Там отметили, что в результате проваленной операции ВСУ «захлебнулись в крови» и потеряли десятки солдат.
«Очередная „медийная операция“ киевского режима, приуроченная к приезду 11 сентября текущего года на Украину высоких представителей США и европейских стран, захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих», — заявило военное ведомство в своем telegram-канале. Так там прокомментировали провальную попытку захватить бурову установку.
В ночь на 11 сентября Украина попыталась атаковать при помощи катеров самоподъемную буровую установку «Крым-2». ВС РФ удалось потопить восемь морских катеров и уничтожить до 80 украинских военных. Всего Киев направил на штурм установки 14 американских катеров Willard Sea Force.
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В Минобороны РФ отреагировали на попытку Киева захватить буровую установку «Крым-2» в акватории Черного моря. Там отметили, что в результате проваленной операции ВСУ «захлебнулись в крови» и потеряли десятки солдат. «Очередная „медийная операция“ киевского режима, приуроченная к приезду 11 сентября текущего года на Украину высоких представителей США и европейских стран, захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих», — заявило военное ведомство в своем telegram-канале. Так там прокомментировали провальную попытку захватить бурову установку. В ночь на 11 сентября Украина попыталась атаковать при помощи катеров самоподъемную буровую установку «Крым-2». ВС РФ удалось потопить восемь морских катеров и уничтожить до 80 украинских военных. Всего Киев направил на штурм установки 14 американских катеров Willard Sea Force.