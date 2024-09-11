Украинского военнопленного возмутило присвоение двум командирам званий героев Украины

Пленный ВСУ: один из командиров бросил своих солдат во время обороны в Мариуполе
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Украинский военнопленный рассказал, как командиры ВСУ бросили свое подразделение Фото:
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Командир 36-й бригады морпехов ВСУ Владимир Баранюк и командир батальона 36-й бригады Сергей Волынский не заслуженно получили звания героев Украины. Об этом заявил украинский морпех Сергей Таранюк, который был взят в плен ВС РФ.

Он рассказал, что один из героев бросил своих солдат в Мариуполе. «Там уже полностью замкнулось окружение, и после этого он [полковник Баранюк] уехал в непонятном направлении. Точнее, в направлении „Сталевара“ [завод в Мариуполе]. А куда дальше, никто ничего не знает», — рассказал Таранюк. Его слова передает РИА Новости. Он также выразил надежду, что на Украине узнают о поступке Баранюка и восстановится справедливость.

Кроме того, Таранюк обвинил в предательстве командира батальона Сергея Волынского. Тот оставил часть во время наступления и укрылся вместе с подразделением «Азова»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) на заводе «Азовсталь». По его словам, изначально планировалось, что на прорыв пойдут все морские пехотинцы. Однако после того, как командир бросил часть, в подразделении начался хаос. Волынский также был удостоен звания героя Украины.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Петр Еремеев сообщал, что командование украинской армии обманом отправило бойцов в Курскую область на убой. Он отметил, что перед отправкой под Курск его командир приказал собирать вещи. Они якобы отправляются «на совещание».

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Командир 36-й бригады морпехов ВСУ Владимир Баранюк и командир батальона 36-й бригады Сергей Волынский не заслуженно получили звания героев Украины. Об этом заявил украинский морпех Сергей Таранюк, который был взят в плен ВС РФ. Он рассказал, что один из героев бросил своих солдат в Мариуполе. «Там уже полностью замкнулось окружение, и после этого он [полковник Баранюк] уехал в непонятном направлении. Точнее, в направлении „Сталевара“ [завод в Мариуполе]. А куда дальше, никто ничего не знает», — рассказал Таранюк. Его слова передает РИА Новости. Он также выразил надежду, что на Украине узнают о поступке Баранюка и восстановится справедливость. Кроме того, Таранюк обвинил в предательстве командира батальона Сергея Волынского. Тот оставил часть во время наступления и укрылся вместе с подразделением «Азова»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) на заводе «Азовсталь». По его словам, изначально планировалось, что на прорыв пойдут все морские пехотинцы. Однако после того, как командир бросил часть, в подразделении начался хаос. Волынский также был удостоен звания героя Украины. Ранее пленный военнослужащий ВСУ Петр Еремеев сообщал, что командование украинской армии обманом отправило бойцов в Курскую область на убой. Он отметил, что перед отправкой под Курск его командир приказал собирать вещи. Они якобы отправляются «на совещание».
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