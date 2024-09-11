Песков раскрыл детали поездки Путина в Турцию

Поездка президента РФ Владимира Путина в Турцию пройдет после завершения всех необходимых процедур подготовки, которые в настоящее время находятся на стадии завершения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Мы надеемся, что визит [Путина в Турцию] состоится после того, как будет завершена его подготовка. Это визит, который ожидают в обеих столицах», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что детали подготовки к визиту обычно не раскрываются и носят закрытый характер. Кроме того, ожидаются контакты Путина с другими лидерами стран на предстоящем саммите БРИКС в Казани.
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