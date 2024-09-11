Песков раскрыл детали поездки Путина в Турцию

Песков: поездка Путина в Турцию состоится после всей необходимой подготовки
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Песков заявил, что детали подготовки поездки Путина в Турцию носят закрытый характер Фото:

Поездка президента РФ Владимира Путина в Турцию пройдет после завершения всех необходимых процедур подготовки, которые в настоящее время находятся на стадии завершения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Мы надеемся, что визит [Путина в Турцию] состоится после того, как будет завершена его подготовка. Это визит, который ожидают в обеих столицах», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что детали подготовки к визиту обычно не раскрываются и носят закрытый характер. Кроме того, ожидаются контакты Путина с другими лидерами стран на предстоящем саммите БРИКС в Казани.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поездка президента РФ Владимира Путина в Турцию пройдет после завершения всех необходимых процедур подготовки, которые в настоящее время находятся на стадии завершения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы надеемся, что визит [Путина в Турцию] состоится после того, как будет завершена его подготовка. Это визит, который ожидают в обеих столицах», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что детали подготовки к визиту обычно не раскрываются и носят закрытый характер. Кроме того, ожидаются контакты Путина с другими лидерами стран на предстоящем саммите БРИКС в Казани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...