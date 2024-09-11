Песков раскрыл детали поездки Путина в Турцию

Песков: поездка Путина в Турцию состоится после всей необходимой подготовки

11 сентября 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что детали подготовки поездки Путина в Турцию носят закрытый характер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поездка президента РФ Владимира Путина в Турцию пройдет после завершения всех необходимых процедур подготовки, которые в настоящее время находятся на стадии завершения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы надеемся, что визит [Путина в Турцию] состоится после того, как будет завершена его подготовка. Это визит, который ожидают в обеих столицах», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что детали подготовки к визиту обычно не раскрываются и носят закрытый характер. Кроме того, ожидаются контакты Путина с другими лидерами стран на предстоящем саммите БРИКС в Казани. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поездка президента РФ Владимира Путина в Турцию пройдет после завершения всех необходимых процедур подготовки, которые в настоящее время находятся на стадии завершения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мы надеемся, что визит [Путина в Турцию] состоится после того, как будет завершена его подготовка. Это визит, который ожидают в обеих столицах», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что детали подготовки к визиту обычно не раскрываются и носят закрытый характер. Кроме того, ожидаются контакты Путина с другими лидерами стран на предстоящем саммите БРИКС в Казани.