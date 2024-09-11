В Кремле оценили анекдот Харрис про Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал анекдот кандидата в президенты США Камалы Харрис о том, что президент России Владимир Путин может «съесть на обед» экс-президента США Дональда Трампа. Он отметил, что фамилия Путина часто используется в политической борьбе в США, что вызывает недовольство Кремля.
«Фамилия Путина используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США. Нам это не нравится, и мы надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента. А в остальном, оценку должны давать американские избиратели», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
Он добавил, что в Кремле не смогли следить за дебатами в США из-за разницы во времени. Песков подчеркнул, что позиция Вашингтона остается негативной и недружественной к России, независимо от партийной принадлежности кандидатов.
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