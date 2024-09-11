В Кремле оценили анекдот Харрис про Путина и Трампа

Песков: фамилия Путина используется как инструмент в политической борьбе в США
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
В Кремле не следили за дебатами в США, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал анекдот кандидата в президенты США Камалы Харрис о том, что президент России Владимир Путин может «съесть на обед» экс-президента США Дональда Трампа. Он отметил, что фамилия Путина часто используется в политической борьбе в США, что вызывает недовольство Кремля.

«Фамилия Путина используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США. Нам это не нравится, и мы надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента. А в остальном, оценку должны давать американские избиратели», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Он добавил, что в Кремле не смогли следить за дебатами в США из-за разницы во времени. Песков подчеркнул, что позиция Вашингтона остается негативной и недружественной к России, независимо от партийной принадлежности кандидатов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал анекдот кандидата в президенты США Камалы Харрис о том, что президент России Владимир Путин может «съесть на обед» экс-президента США Дональда Трампа. Он отметил, что фамилия Путина часто используется в политической борьбе в США, что вызывает недовольство Кремля. «Фамилия Путина используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США. Нам это не нравится, и мы надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента. А в остальном, оценку должны давать американские избиратели», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что в Кремле не смогли следить за дебатами в США из-за разницы во времени. Песков подчеркнул, что позиция Вашингтона остается негативной и недружественной к России, независимо от партийной принадлежности кандидатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...