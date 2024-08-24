В Севастополе у пирса местного яхт-клуба замечен беспилотник с полным боезарядом. Об этом написал севастопольский губернатор Михаил Развожаев.
«К пирсу яхт-клуба „Юг“ на Летчиков прибило БПЛА. Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он также опубликовал фотографию обломка дрона и попросил ее распространить в целях безопасности, чтобы дети понимали, что к таким предметам приближаться нельзя.
Севастополь периодически атакуется украинскими беспилотниками. На днях сообщалось о сбитых дронах над акваторией Черного моря у севастопольской территории.
В Севастополе обнаружили обломки украинского беспилотника
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В Севастополе у пирса местного яхт-клуба замечен беспилотник с полным боезарядом. Об этом написал севастопольский губернатор Михаил Развожаев. «К пирсу яхт-клуба „Юг“ на Летчиков прибило БПЛА. Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он также опубликовал фотографию обломка дрона и попросил ее распространить в целях безопасности, чтобы дети понимали, что к таким предметам приближаться нельзя. Севастополь периодически атакуется украинскими беспилотниками. На днях сообщалось о сбитых дронах над акваторией Черного моря у севастопольской территории.