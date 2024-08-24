У яхт-клуба в Севастополе нашли беспилотник ВСУ с полным боезарядом. Фото

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В Севастополе на пирсе обнаружили обломки дрона ВСУ с полным боезарядом Фото:

В Севастополе у пирса местного яхт-клуба замечен беспилотник с полным боезарядом. Об этом написал севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

«К пирсу яхт-клуба „Юг“ на Летчиков прибило БПЛА. Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он также опубликовал фотографию обломка дрона и попросил ее распространить в целях безопасности, чтобы дети понимали, что к таким предметам приближаться нельзя.

Севастополь периодически атакуется украинскими беспилотниками. На днях сообщалось о сбитых дронах над акваторией Черного моря у севастопольской территории.

В Севастополе обнаружили обломки украинского беспилотника
В Севастополе обнаружили обломки украинского беспилотника
Фото:

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В Севастополе у пирса местного яхт-клуба замечен беспилотник с полным боезарядом. Об этом написал севастопольский губернатор Михаил Развожаев. «К пирсу яхт-клуба „Юг“ на Летчиков прибило БПЛА. Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он также опубликовал фотографию обломка дрона и попросил ее распространить в целях безопасности, чтобы дети понимали, что к таким предметам приближаться нельзя. Севастополь периодически атакуется украинскими беспилотниками. На днях сообщалось о сбитых дронах над акваторией Черного моря у севастопольской территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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