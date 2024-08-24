У яхт-клуба в Севастополе нашли беспилотник ВСУ с полным боезарядом. Фото

24 августа 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

В Севастополе на пирсе обнаружили обломки дрона ВСУ с полным боезарядом Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В Севастополе у пирса местного яхт-клуба замечен беспилотник с полным боезарядом. Об этом написал севастопольский губернатор Михаил Развожаев. «К пирсу яхт-клуба „Юг“ на Летчиков прибило БПЛА. Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он также опубликовал фотографию обломка дрона и попросил ее распространить в целях безопасности, чтобы дети понимали, что к таким предметам приближаться нельзя. Севастополь периодически атакуется украинскими беспилотниками. На днях сообщалось о сбитых дронах над акваторией Черного моря у севастопольской территории. В Севастополе обнаружили обломки украинского беспилотника Telegram-канал Развожаева Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Севастополе у пирса местного яхт-клуба замечен беспилотник с полным боезарядом. Об этом написал севастопольский губернатор Михаил Развожаев. «К пирсу яхт-клуба „Юг“ на Летчиков прибило БПЛА. Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он также опубликовал фотографию обломка дрона и попросил ее распространить в целях безопасности, чтобы дети понимали, что к таким предметам приближаться нельзя. Севастополь периодически атакуется украинскими беспилотниками. На днях сообщалось о сбитых дронах над акваторией Черного моря у севастопольской территории.