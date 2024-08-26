«Ахмат» пленил бойца ВСУ, избивавшего мирных жителей в Курской области

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Пленный ВСУ рассказал, что избивал мирных жителей "на эмоциях"
Пленный ВСУ рассказал, что избивал мирных жителей "на эмоциях" Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Бойцы подразделения «Ахмат» захватили в плен военнослужащего ВСУ, который избивал мирных жителей в Курской области. Пленник затруднился пояснить мотивы своих действий.

«В плен взяли бойца ВСУ, который избивал мирных жителей в Курской области», — сообщает RT. Пленный признал, что избивал мирных жителей «под влиянием эмоций». В целом он не смог внятно объяснить, зачем он совершал такие действия.

Подразделения ВСУ утром 6 августа начали наступление на Курскую область, но были остановлены, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Минобороны России сообщило, что на Курском направлении ВСУ потеряли более 5500 человек, 71 танк и 11 РСЗО. Во время вторжения были зафиксированы случаи жестокого обращения к мирным жителям, включая обстрел автомобиля с беременной женщиной и расстрел двух гражданских, пытавшихся эвакуироваться вплавь.

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Бойцы подразделения «Ахмат» захватили в плен военнослужащего ВСУ, который избивал мирных жителей в Курской области. Пленник затруднился пояснить мотивы своих действий. «В плен взяли бойца ВСУ, который избивал мирных жителей в Курской области», — сообщает RT. Пленный признал, что избивал мирных жителей «под влиянием эмоций». В целом он не смог внятно объяснить, зачем он совершал такие действия. Подразделения ВСУ утром 6 августа начали наступление на Курскую область, но были остановлены, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Минобороны России сообщило, что на Курском направлении ВСУ потеряли более 5500 человек, 71 танк и 11 РСЗО. Во время вторжения были зафиксированы случаи жестокого обращения к мирным жителям, включая обстрел автомобиля с беременной женщиной и расстрел двух гражданских, пытавшихся эвакуироваться вплавь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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