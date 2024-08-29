На НТВ сняли программу про тюменских детей, пропавших в свердловском лесу

В эфире НТВ вышел выпуск ток — шоу «За гранью» о тюменских детях, которые 4 июня пропали в лесу Слободо-Туринского района Свердловской области. Запись программы была также опубликована на официальном сайте телеканала. Детей нашли 8 июня, все эти дни они скитались по лесу в компании двух собак.
В съемках программы приняли участие потерявшиеся в лесу дети Григорий и Виктория Крепп, их мама Альфия Шамсутдинова, а также дедушка Фанис Шамсутдинов. В обсуждении ЧП также участвовали приглашенные эксперты.
4 июня в лесу недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района пропали Григорий и Виктория Крепп. В Свердловскую область они приехали из Тюмени. В день исчезновения они ушли с дедушкой на рыбалку, но домой вернулся только пенсионер. 6 июня была начата масштабная поисковая операция. Дети были найдены 8 июня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.