На НТВ сняли программу про тюменских детей, пропавших в свердловском лесу

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Дети из Тюменской области пропали в свердловском лесу 4 июня. Они были найдены живыми спустя четыре дня
Дети из Тюменской области пропали в свердловском лесу 4 июня. Они были найдены живыми спустя четыре дня Фото:

В эфире НТВ вышел выпуск ток — шоу «За гранью» о тюменских детях, которые 4 июня пропали в лесу Слободо-Туринского района Свердловской области. Запись программы была также опубликована на официальном сайте телеканала. Детей нашли 8 июня, все эти дни они скитались по лесу в компании двух собак. 

В съемках программы приняли участие потерявшиеся в лесу дети Григорий и Виктория Крепп, их мама Альфия Шамсутдинова, а также дедушка Фанис Шамсутдинов. В обсуждении ЧП также участвовали приглашенные эксперты.

4 июня в лесу недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района пропали Григорий и Виктория Крепп. В Свердловскую область они приехали из Тюмени. В день исчезновения они ушли с дедушкой на рыбалку, но домой вернулся только пенсионер. 6 июня была начата масштабная поисковая операция. Дети были найдены 8 июня.

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В эфире НТВ вышел выпуск ток — шоу «За гранью» о тюменских детях, которые 4 июня пропали в лесу Слободо-Туринского района Свердловской области. Запись программы была также опубликована на официальном сайте телеканала. Детей нашли 8 июня, все эти дни они скитались по лесу в компании двух собак.  В съемках программы приняли участие потерявшиеся в лесу дети Григорий и Виктория Крепп, их мама Альфия Шамсутдинова, а также дедушка Фанис Шамсутдинов. В обсуждении ЧП также участвовали приглашенные эксперты. 4 июня в лесу недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района пропали Григорий и Виктория Крепп. В Свердловскую область они приехали из Тюмени. В день исчезновения они ушли с дедушкой на рыбалку, но домой вернулся только пенсионер. 6 июня была начата масштабная поисковая операция. Дети были найдены 8 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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