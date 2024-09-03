Украинский полк «Днепр-1» признан в РФ террористической организацией

04 сентября 2024 в 01:23 Размер текста - 17 +

Решение было принято в декабре 2023 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Украинский батальон «Днепр-1» включили в список организаций, признанных в России террористическими. Об этом говорится на сайте ФСБ. «Решение о признании террористического сообщества „Днепр-1“ вступило в силу 25 июня 2024 года», — говорится на сайте ведомства. Уточняется, что решение о внесении батальона в реестр было принято в декабре прошлого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский батальон «Днепр-1» включили в список организаций, признанных в России террористическими. Об этом говорится на сайте ФСБ. «Решение о признании террористического сообщества „Днепр-1“ вступило в силу 25 июня 2024 года», — говорится на сайте ведомства. Уточняется, что решение о внесении батальона в реестр было принято в декабре прошлого года.