03 сентября 2024

Украинский полк «Днепр-1» признан в РФ террористической организацией

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Решение было принято в декабре 2023 года Фото:

Украинский батальон «Днепр-1» включили в список организаций, признанных в России террористическими. Об этом говорится на сайте ФСБ.

«Решение о признании террористического сообщества „Днепр-1“ вступило в силу 25 июня 2024 года», — говорится на сайте ведомства. Уточняется, что решение о внесении батальона в реестр было принято в декабре прошлого года.

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Украинский батальон «Днепр-1» включили в список организаций, признанных в России террористическими. Об этом говорится на сайте ФСБ. «Решение о признании террористического сообщества „Днепр-1“ вступило в силу 25 июня 2024 года», — говорится на сайте ведомства. Уточняется, что решение о внесении батальона в реестр было принято в декабре прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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