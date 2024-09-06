Мужчина открыл стрельбу в Красноярске. Видео

06 сентября 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Мужчина вел стрельбу с балкона своей собственной квартиры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мужчина открыл стрельбу с балкона своей квартиры в Красноярске. На место выехал специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). «Стрельбу в Красноярске открыл мужчина с балкона своей квартиры», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что пьяный мужчина вел стрельбу по проезжающим машинам. Стрелявший заперся в квартире и вел переговоры с полицией через дверь. Согласно сообщению telegram-канала Shot, операция по обезвреживанию стрелявшего завершена. Открывший стрельбу задержан, пострадавших нет. Взрывотехники проверяют здание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина открыл стрельбу с балкона своей квартиры в Красноярске. На место выехал специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). «Стрельбу в Красноярске открыл мужчина с балкона своей квартиры», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что пьяный мужчина вел стрельбу по проезжающим машинам. Стрелявший заперся в квартире и вел переговоры с полицией через дверь. Согласно сообщению telegram-канала Shot, операция по обезвреживанию стрелявшего завершена. Открывший стрельбу задержан, пострадавших нет. Взрывотехники проверяют здание.