Мужчина вел стрельбу с балкона своей собственной квартиры
Мужчина открыл стрельбу с балкона своей квартиры в Красноярске. На место выехал специальный отряд быстрого реагирования (СОБР).
«Стрельбу в Красноярске открыл мужчина с балкона своей квартиры», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что пьяный мужчина вел стрельбу по проезжающим машинам.
Стрелявший заперся в квартире и вел переговоры с полицией через дверь. Согласно сообщению telegram-канала Shot, операция по обезвреживанию стрелявшего завершена. Открывший стрельбу задержан, пострадавших нет. Взрывотехники проверяют здание.
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