Мужчина открыл стрельбу в Красноярске. Видео

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, автомат калашникова, автомат, оружие, стрелок
Мужчина вел стрельбу с балкона своей собственной квартиры Фото:

Мужчина открыл стрельбу с балкона своей квартиры в Красноярске. На место выехал специальный отряд быстрого реагирования (СОБР).

«Стрельбу в Красноярске открыл мужчина с балкона своей квартиры», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что пьяный мужчина вел стрельбу по проезжающим машинам.

Стрелявший заперся в квартире и вел переговоры с полицией через дверь. Согласно сообщению telegram-канала Shot, операция по обезвреживанию стрелявшего завершена. Открывший стрельбу задержан, пострадавших нет. Взрывотехники проверяют здание.

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Мужчина открыл стрельбу с балкона своей квартиры в Красноярске. На место выехал специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). «Стрельбу в Красноярске открыл мужчина с балкона своей квартиры», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что пьяный мужчина вел стрельбу по проезжающим машинам. Стрелявший заперся в квартире и вел переговоры с полицией через дверь. Согласно сообщению telegram-канала Shot, операция по обезвреживанию стрелявшего завершена. Открывший стрельбу задержан, пострадавших нет. Взрывотехники проверяют здание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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