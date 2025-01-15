В Кремле прокомментировали финальную стадию переговоров по сектору Газа

Песков: Россия воспринимает переговоры по сектору Газа со сдержанным оптимизмом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков заявил, что в Кремле финальную стадию переговоров в секторе Газа воспринимают со сдержанным оптимизмом
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле финальную стадию переговоров в секторе Газа воспринимают со сдержанным оптимизмом Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Власти Катара объявили, что переговоры по сектору Газа находятся в финальной стадии. В Кремле это воспринимают со сдержанным оптимизмом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это можно воспринимать только со сдержанным оптимизмом. Мы мало говорим о гуманитарной катастрофе, которая происходит в Газе», — сказал представитель Кремля в ходе конференц-колла.

По словам Пескова, гуманитарная катастрофа в секторе Газа лишь усугубляется. Именно поэтому очень важно перемирие для стабилизации ситуации в регионе и обеспечения необходимой помощи пострадавшим.

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Власти Катара объявили, что переговоры по сектору Газа находятся в финальной стадии. В Кремле это воспринимают со сдержанным оптимизмом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это можно воспринимать только со сдержанным оптимизмом. Мы мало говорим о гуманитарной катастрофе, которая происходит в Газе», — сказал представитель Кремля в ходе конференц-колла. По словам Пескова, гуманитарная катастрофа в секторе Газа лишь усугубляется. Именно поэтому очень важно перемирие для стабилизации ситуации в регионе и обеспечения необходимой помощи пострадавшим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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