В Кремле прокомментировали финальную стадию переговоров по сектору Газа

Власти Катара объявили, что переговоры по сектору Газа находятся в финальной стадии. В Кремле это воспринимают со сдержанным оптимизмом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это можно воспринимать только со сдержанным оптимизмом. Мы мало говорим о гуманитарной катастрофе, которая происходит в Газе», — сказал представитель Кремля в ходе конференц-колла.
По словам Пескова, гуманитарная катастрофа в секторе Газа лишь усугубляется. Именно поэтому очень важно перемирие для стабилизации ситуации в регионе и обеспечения необходимой помощи пострадавшим.
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