ВС РФ освободили Украинку в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российская армия освободила Украинку
Российская армия освободила Украинку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили село Украинка в ДНР. Об этом зявили в Минобороны РФ.

«Российские войска освободили населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны России. Ранее стало известно о том, что Дзержинск (Торецк) перешел под контроль ВС РФ, они ведут зачистку прилегающей к городу шахты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ освободили село Украинка в ДНР. Об этом зявили в Минобороны РФ. «Российские войска освободили населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны России. Ранее стало известно о том, что Дзержинск (Торецк) перешел под контроль ВС РФ, они ведут зачистку прилегающей к городу шахты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...