ВС РФ освободили Украинку в ДНР

Российская армия освободила Украинку
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ освободили село Украинка в ДНР. Об этом зявили в Минобороны РФ.
«Российские войска освободили населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны России. Ранее стало известно о том, что Дзержинск (Торецк) перешел под контроль ВС РФ, они ведут зачистку прилегающей к городу шахты.
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