На доме Павла Дурова в Петербурге появилась мемориальная табличка

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В Санкт-Петербурге неизвестные увековечили имя Павла Дурова на его доме, где он вырос Фото:
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На доме в Санкт-Петербурге, где провел свое детство предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров, появилась мемориальная табличка. Об этом пишет telegram-канал «Mash на Мойке».

«Табличка в честь отца всея Тelegram и Вконтакте Павла Дурова появилась на доме в Приморском районе — где он вырос», — говорится в сообщении. Авторы инициативы сравнивают Дурова с Джордано Бруно, который пожертвовал собой ради идеи. Также из надписи на плите следуют, что Дуров был арестован французским правительством за свои убеждения и продвижения технологий в массы.

Павла Дурова задержали в аэропорту в Париже 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня. Власти страны считают его причастным к ряду тяжких преступлений. Суд запретил Дурову покидать территорию Франции в течение шести месяцев, обязав внести залог в размере пяти миллионов евро. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, арест Дурова должен стать отрезвляющим примером для тех, кто верит в рассказы о свободе слова в западных странах, передает RT.

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На доме в Санкт-Петербурге, где провел свое детство предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров, появилась мемориальная табличка. Об этом пишет telegram-канал «Mash на Мойке». «Табличка в честь отца всея Тelegram и Вконтакте Павла Дурова появилась на доме в Приморском районе — где он вырос», — говорится в сообщении. Авторы инициативы сравнивают Дурова с Джордано Бруно, который пожертвовал собой ради идеи. Также из надписи на плите следуют, что Дуров был арестован французским правительством за свои убеждения и продвижения технологий в массы. Павла Дурова задержали в аэропорту в Париже 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня. Власти страны считают его причастным к ряду тяжких преступлений. Суд запретил Дурову покидать территорию Франции в течение шести месяцев, обязав внести залог в размере пяти миллионов евро. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, арест Дурова должен стать отрезвляющим примером для тех, кто верит в рассказы о свободе слова в западных странах, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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