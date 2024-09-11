На доме Павла Дурова в Петербурге появилась мемориальная табличка

11 сентября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

В Санкт-Петербурге неизвестные увековечили имя Павла Дурова на его доме, где он вырос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции На доме в Санкт-Петербурге, где провел свое детство предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров, появилась мемориальная табличка. Об этом пишет telegram-канал «Mash на Мойке». «Табличка в честь отца всея Тelegram и Вконтакте Павла Дурова появилась на доме в Приморском районе — где он вырос», — говорится в сообщении. Авторы инициативы сравнивают Дурова с Джордано Бруно, который пожертвовал собой ради идеи. Также из надписи на плите следуют, что Дуров был арестован французским правительством за свои убеждения и продвижения технологий в массы. Павла Дурова задержали в аэропорту в Париже 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня. Власти страны считают его причастным к ряду тяжких преступлений. Суд запретил Дурову покидать территорию Франции в течение шести месяцев, обязав внести залог в размере пяти миллионов евро. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, арест Дурова должен стать отрезвляющим примером для тех, кто верит в рассказы о свободе слова в западных странах, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На доме в Санкт-Петербурге, где провел свое детство предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров, появилась мемориальная табличка. Об этом пишет telegram-канал «Mash на Мойке». «Табличка в честь отца всея Тelegram и Вконтакте Павла Дурова появилась на доме в Приморском районе — где он вырос», — говорится в сообщении. Авторы инициативы сравнивают Дурова с Джордано Бруно, который пожертвовал собой ради идеи. Также из надписи на плите следуют, что Дуров был арестован французским правительством за свои убеждения и продвижения технологий в массы. Павла Дурова задержали в аэропорту в Париже 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня. Власти страны считают его причастным к ряду тяжких преступлений. Суд запретил Дурову покидать территорию Франции в течение шести месяцев, обязав внести залог в размере пяти миллионов евро. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, арест Дурова должен стать отрезвляющим примером для тех, кто верит в рассказы о свободе слова в западных странах, передает RT.