Российским блогерам позволили больше зарабатывать на Rutube

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Rutube теперь позволяет зрителям донатить блогерам прямо во время стримов
Rutube теперь позволяет зрителям донатить блогерам прямо во время стримов Фото:

На Rutube появилась новая функция, позволяющая блогерам получать донаты (денежные поощрения от зрителей) непосредственно во время трансляций (стримов). Об этом сообщили в пресс-службе видеохостинга. Ранее для монетизации блогерам приходилось использовать сторонние сервисы.

«До недавнего времени на Rutube можно было поощрить старания авторов при помощи сторонних сервисов — теперь же платформа запустила собственную функцию донатов», — уточнили в пресс-службе. Сообщение передает ТАСС. Новая функция прямых донатов от зрителей доступна в web-версии сайта во время проведения прямых эфиров.

В каждом эфире теперь присутствует баннер с информацией о новой функции и ссылкой на виртуальный кошелек, который блогеры могут подключить для получения донатов от своих зрителей. Особенностью кошелька являются ежедневные выплаты при достижении минимального порога в 51 рубль, что упрощает контроль за доходами.

Ранее Rutube пытались удалить из магазина приложений Google Play. Однако произошла техническая ошибка, в результате которой некоторое время скачать отечественное приложение можно было только на территории США.  Сейчас Rutube невозможно скачать на смартфоны с ОС Android. 

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На Rutube появилась новая функция, позволяющая блогерам получать донаты (денежные поощрения от зрителей) непосредственно во время трансляций (стримов). Об этом сообщили в пресс-службе видеохостинга. Ранее для монетизации блогерам приходилось использовать сторонние сервисы. «До недавнего времени на Rutube можно было поощрить старания авторов при помощи сторонних сервисов — теперь же платформа запустила собственную функцию донатов», — уточнили в пресс-службе. Сообщение передает ТАСС. Новая функция прямых донатов от зрителей доступна в web-версии сайта во время проведения прямых эфиров. В каждом эфире теперь присутствует баннер с информацией о новой функции и ссылкой на виртуальный кошелек, который блогеры могут подключить для получения донатов от своих зрителей. Особенностью кошелька являются ежедневные выплаты при достижении минимального порога в 51 рубль, что упрощает контроль за доходами. Ранее Rutube пытались удалить из магазина приложений Google Play. Однако произошла техническая ошибка, в результате которой некоторое время скачать отечественное приложение можно было только на территории США.  Сейчас Rutube невозможно скачать на смартфоны с ОС Android. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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