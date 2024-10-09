Российским блогерам позволили больше зарабатывать на Rutube

На Rutube появилась новая функция, позволяющая блогерам получать донаты (денежные поощрения от зрителей) непосредственно во время трансляций (стримов). Об этом сообщили в пресс-службе видеохостинга. Ранее для монетизации блогерам приходилось использовать сторонние сервисы.
«До недавнего времени на Rutube можно было поощрить старания авторов при помощи сторонних сервисов — теперь же платформа запустила собственную функцию донатов», — уточнили в пресс-службе. Сообщение передает ТАСС. Новая функция прямых донатов от зрителей доступна в web-версии сайта во время проведения прямых эфиров.
В каждом эфире теперь присутствует баннер с информацией о новой функции и ссылкой на виртуальный кошелек, который блогеры могут подключить для получения донатов от своих зрителей. Особенностью кошелька являются ежедневные выплаты при достижении минимального порога в 51 рубль, что упрощает контроль за доходами.
Ранее Rutube пытались удалить из магазина приложений Google Play. Однако произошла техническая ошибка, в результате которой некоторое время скачать отечественное приложение можно было только на территории США. Сейчас Rutube невозможно скачать на смартфоны с ОС Android.
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