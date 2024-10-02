Rutube: российский видеохостинг стал «голливудским эксклюзивом»

02 октября 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Rutube объяснил, почему приложение пропало из GooglePlay Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Российский видеохостинг Rutube стал «голливудским эксклюзивом» из-за путаницы в магазине Google Play. Уточняется, что Google попытался заблокировать приложение во всех странах, в результате чего произошел сбой и видеохостинг стал доступен только на территории США. «Гугл запутался с санкциями и устроил культурный обмен», — говорится в telegram-канале российской платформы. Там также сказано, что Rutube внезапно стал «голливудским эксклюзивом», благодаря чему сейчас американцы могут активно изучать искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы по приготовлению пельменей. Сегодня, 2 октября, из магазина приложений Google Play пропало приложение российского видеохостинга Rutube. Отмечается, что по запросу «Rutube» первым в списке появляется «Rutube детям» и «Студия Rutube», однако самого приложения нет. Также сообщается, что это не первый случай, когда американская платформа удаляет российские приложения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский видеохостинг Rutube стал «голливудским эксклюзивом» из-за путаницы в магазине Google Play. Уточняется, что Google попытался заблокировать приложение во всех странах, в результате чего произошел сбой и видеохостинг стал доступен только на территории США. «Гугл запутался с санкциями и устроил культурный обмен», — говорится в telegram-канале российской платформы. Там также сказано, что Rutube внезапно стал «голливудским эксклюзивом», благодаря чему сейчас американцы могут активно изучать искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы по приготовлению пельменей. Сегодня, 2 октября, из магазина приложений Google Play пропало приложение российского видеохостинга Rutube. Отмечается, что по запросу «Rutube» первым в списке появляется «Rutube детям» и «Студия Rutube», однако самого приложения нет. Также сообщается, что это не первый случай, когда американская платформа удаляет российские приложения.