Rutube: российский видеохостинг стал «голливудским эксклюзивом»

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Rutube объяснил, почему приложение пропало из GooglePlay Фото:

Российский видеохостинг Rutube стал «голливудским эксклюзивом» из-за путаницы в магазине Google Play. Уточняется, что Google попытался заблокировать приложение во всех странах, в результате чего произошел сбой и видеохостинг стал доступен только на территории США.

«Гугл запутался с санкциями и устроил культурный обмен», — говорится в telegram-канале российской платформы. Там также сказано, что Rutube внезапно стал «голливудским эксклюзивом», благодаря чему сейчас американцы могут активно изучать искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы по приготовлению пельменей.

Сегодня, 2 октября, из магазина приложений Google Play пропало приложение российского видеохостинга Rutube. Отмечается, что по запросу «Rutube» первым в списке появляется «Rutube детям» и «Студия Rutube», однако самого приложения нет. Также сообщается, что это не первый случай, когда американская платформа удаляет российские приложения.

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Российский видеохостинг Rutube стал «голливудским эксклюзивом» из-за путаницы в магазине Google Play. Уточняется, что Google попытался заблокировать приложение во всех странах, в результате чего произошел сбой и видеохостинг стал доступен только на территории США. «Гугл запутался с санкциями и устроил культурный обмен», — говорится в telegram-канале российской платформы. Там также сказано, что Rutube внезапно стал «голливудским эксклюзивом», благодаря чему сейчас американцы могут активно изучать искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы по приготовлению пельменей. Сегодня, 2 октября, из магазина приложений Google Play пропало приложение российского видеохостинга Rutube. Отмечается, что по запросу «Rutube» первым в списке появляется «Rutube детям» и «Студия Rutube», однако самого приложения нет. Также сообщается, что это не первый случай, когда американская платформа удаляет российские приложения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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