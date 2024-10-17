Зеленский просит разместить западные ракеты на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил западным странам разместить на территории Украины неядерный стратегический пакет сдерживания в рамках «плана победы» по урегулированию конфликта. Об этом он заявил во время выступления на заседании Евросовета.
«Это про соответствующий пакет ракет. Мы предоставим все детали партнерам, которые могут это осуществить. Это США, Великобритания, Франция, Германия, Италия», — сказал Зеленский, комментируя соответствующий пункт плана. По его словам, такой шаг позволит укрепить позиции Украины в конфликте.
В дополнение к предложению о размещении ракет президент Украины также призвал к немедленному приглашению страны в НАТО. Он уверен, что это произойдет, но позднее.
Согласно данным telegram-канала Shot, основные пункты плана Зеленского могут также включать в себя немедленное принятие Украины в члены НАТО, получение разрешения от США и ЕС на использование их вооружений для нанесения ударов по территории России и ужесточение санкций в отношении Российской Федерации.
Однако в Пентагоне уже заявили, что не станут снимать ограничения на удары по территории РФ из-за риска эскалация конфликта, передает RT. В МИД РФ подобные разговоры назвали «игрой с огнем».
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