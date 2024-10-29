В ЯНАО на трассе Салехард — Сургут два человека пострадали в ДТП с большегрузом. Водитель «Shacman SX» не справился с управлением и его прицеп занесло на встречную полосу в «Газон 3010», сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.
«28.10.2024 года, около 14 часов 47 минут, на 639 км а/д Сургут-Салехард, Пуровского района, водитель, управляя а/м „Shacman SX“, не справился с управлением, допустил занос прицепа на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение с а/м „Газон 3010“. В результате ДТП водитель и пассажир а/м „Газон 3010“ госпитализированы», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Сообщается, что прицеп большегруза занесло, так как водитель не учел дорожные и метеорологические условия. Он не выбрал скорость, которая обеспечила бы возможность постоянного контроля ТС.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО водитель фуры протаранил стадо оленей. Животные перебегали дорогу на трассе в Тазовском районе, когда в них врезался большегруз.
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