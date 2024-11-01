Baza: врачи достали иглу из полового органа школьника

Врачи в Подмосковье успешно извлекли иглу длиной семь сантиметров из полового органа 11-летнего мальчика, который обратился в Московский областной центр охраны материнства и детства с жалобами на боль при мочеиспускании. Врачи сделали ему рентген, на котором обнаружили инородный объект в мочеиспускательном канале.
«На вопрос, как игла попала в мочеиспускательный канал, мальчик ответил, что он просто игрался», — передает telegram-канал Baza слова медработников. Иглу удалось извлечь без хирургического вмешательства с помощью цистоскопии — метода, использующего миниатюрные щипцы и мини-камеру.
После успешной процедуры мальчика уже выписали из больницы. Врачи подчеркивают, что дети, находящиеся в период пубертатного возраста, часто исследуют свое тело из-за гормональных изменений, что может привести к необычным и опасным ситуациям, как в данном случае.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.