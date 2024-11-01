Baza: врачи достали иглу из полового органа школьника

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Врачи достали 7-сантиметровую иголку из полового органа московского школьника
Врачи достали 7-сантиметровую иголку из полового органа московского школьника Фото:

Врачи в Подмосковье успешно извлекли иглу длиной семь сантиметров из полового органа 11-летнего мальчика, который обратился в Московский областной центр охраны материнства и детства с жалобами на боль при мочеиспускании. Врачи сделали ему рентген, на котором обнаружили инородный объект в мочеиспускательном канале.

«На вопрос, как игла попала в мочеиспускательный канал, мальчик ответил, что он просто игрался», — передает telegram-канал Baza слова медработников. Иглу удалось извлечь без хирургического вмешательства с помощью цистоскопии — метода, использующего миниатюрные щипцы и мини-камеру.

После успешной процедуры мальчика уже выписали из больницы. Врачи подчеркивают, что дети, находящиеся в период пубертатного возраста, часто исследуют свое тело из-за гормональных изменений, что может привести к необычным и опасным ситуациям, как в данном случае.

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Врачи в Подмосковье успешно извлекли иглу длиной семь сантиметров из полового органа 11-летнего мальчика, который обратился в Московский областной центр охраны материнства и детства с жалобами на боль при мочеиспускании. Врачи сделали ему рентген, на котором обнаружили инородный объект в мочеиспускательном канале. «На вопрос, как игла попала в мочеиспускательный канал, мальчик ответил, что он просто игрался», — передает telegram-канал Baza слова медработников. Иглу удалось извлечь без хирургического вмешательства с помощью цистоскопии — метода, использующего миниатюрные щипцы и мини-камеру. После успешной процедуры мальчика уже выписали из больницы. Врачи подчеркивают, что дети, находящиеся в период пубертатного возраста, часто исследуют свое тело из-за гормональных изменений, что может привести к необычным и опасным ситуациям, как в данном случае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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