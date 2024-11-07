Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может кардинально изменить геополитический ландшафт Европы и судьбу конфликта в Украине. Политологи Сергей Марков и Малек Дудаков рассказали URA.RU, почему возвращение Трампа в Белый дом вызывает тревогу у европейских элит, как это может повлиять на будущее евроатлантического сотрудничества и спонсирование военных действий на Украине.
Кто в Европе рад приходу Трампа
«Трамп будет поддерживать евроскептиков, в целом правых, на европейских выборах, — отмечает политолог Дудаков. — Хорошие отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном помогают Трампу в борьбе с евробюрократией в Брюсселе и усилением позиции правых сил в Европе».
«Трамп удобен для некоторых европейских лидеров, — начинает Марков. — Он удобен Орбану, Фицо, удобен во Франции, Великобритании, и ряд европейских политиков хотят его использовать». Эксперт подчеркивает, что европейцы, ориентированные на большую субъектность Европы, приветствуют приход Трампа. «И те европейцы, которые ориентированы на традиционные ценности, такие как Марин Ле Пен, — тоже»
Кому Трамп не удобен
Однако Марков отмечает, что Трамп не удобен тем группировкам власти, которые являются евроатлантистами, либералами, глобалистами и тем, кто сейчас находится у власти.
Марков подчеркивает фундаментальное различие в подходах: «Ко всем прочему, они (правящие элиты — прим. ред.) — глобалисты, а Трамп — националист. В американской терминологии это называется „изоляционист“. И вот он, соответственно, ориентирован на то, чтобы Америка, прежде всего, была впереди, а не глобалистские элиты».
Экономическая политика Трампа в Европе
Одной из основных проблем, с которыми может столкнуться Европа, являются планы Трампа по введению высоких тарифов на европейские товары. «Трамп неоднократно говорил о желании задействовать тарифы 15–20% на весь импорт в США европейской продукции, включая автомобили», — отмечает Дудаков. — «Такой шаг окажет значительное давление на европейскую экономику, находящуюся в состоянии стагнации, и усугубит кризис в немецкой автомобильной промышленности».
Дудаков подчеркивает, что Трамп будет стремиться добиться лучших торговых условий для американского бизнеса, используя различные методы давления на Европу. «У Трампа есть большие возможности шантажировать европейцев, например, перекрытием поставок нефти и газа, от которых сейчас европейцы зависят», — говорит политолог. — «Это вынудит европейские страны идти на уступки и проявлять лояльность по отношению к США.
Эксперт Сергей Марков соглашается с таким прогнозом и добавляет: «Трамп ужесточит экономическую политику США в отношении Европы. Он повысит таможенные тарифы на товары из Европы либо потребует, чтобы они снизили тарифы на американские товары, которые идут в Европу. Он хочет переломить торговый баланс, который сейчас в пользу Европы».
Ограниченные возможности Европы
Европейские страны оказываются в неблагоприятном положении, так как «у европейцев не так много возможностей создавать проблемы американцам», — считает Дудаков. — «В условиях бюджетного кризиса и экономической нестабильности Европейский союз будет испытывать трудности в противостоянии экономическому давлению со стороны США».
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