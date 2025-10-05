Bloomberg: Япония даст «зомби-компаниям наконец умереть»

Власти Японии прекращают поддержку «зомби-компаний» и берут курс на обновление экономики. Падение началось еще в 2024 году. Об этом сообщили в иностранных СМИ.
«В 2024 году количество компаний-зомби начало снижаться впервые за семь лет», — указано в материале Bloomberg. Отмечается, что число банкротств в стране на тот момент выросло на 13%.
«Зомби-компании» — японское понятие, которое возникло в начале 90-х годов. Часть корпораций на тот момент получали денежные средства, которых хватало только на оплаты долгов, но не для развития. Отмечается, что на 1993 год доля таких компаний превышала 25%. С 2024 года страна начала активно бороться с этими компаниями.
