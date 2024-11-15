16 ноября мировое боксерское сообщество затаит дыхание перед уникальным поединком легендарного Майка Тайсона и YouTube-сенсации Джейка Пола. Известный боксерский обозреватель и представитель Федерации бокса России Александр Беленький поделился с URA.RU эксклюзивным комментарием, который идет вразрез с мнением большинства экспертов.
Где и во сколько бой
Историческая «битва поколений» пройдет в AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас. Начало вечера бокса назначено на 20:00 по местному времени, что соответствует 4:00 16 ноября по московскому времени. Трансляция будет доступна на платформе Netflix.
Эксперт бросает вызов букмекерам
Вопреки прогнозам букмекеров, отдающих предпочтение Джейку Полу, Александр Беленький уверенно заявляет о победе Майка Тайсона. «Я думаю, что Тайсон одержит верх где-то в первой половине боя», — утверждает эксперт. Беленький объясняет свою позицию, опираясь на богатый опыт в мире бокса.
«Некоторые эксперты, такие как Майрис Бриедис (бывший чемпион мира в тяжелом весе) считают, что в этом бою у Тайсона нет никаких шансов. Но я так не считаю», — высказался эксперт.
«Удар и сила уходят последними», — подчеркивает Беленький, приводя в пример экс-чемпиона мира Джека Демпси, который сохранял мощный удар даже в возрасте за 70. Эксперт убежден, что легендарный панч Тайсона никуда не делся, несмотря на его возраст.
Беленький не скрывает, что выносливость может стать ахиллесовой пятой Тайсона: «Выносливости у Тайсона, конечно, нет. Однако формат боя — 8 раундов по 2 минуты — может оказаться благоприятным для ветерана. Это совсем другие требования к выносливости бойца», — поясняет эксперт, намекая, что короткие раунды могут сыграть на руку Тайсону.
О закулисье и возможных интригах
«Тайсон — это Тайсон. У него есть шансы всегда. Другое дело, что это все выглядит так, как будто результат запланирован. Как будто есть вероятность, что все расписано: в этом раунде — упадет один, в другом раунде второй, в пятом ещё раз и так далее. Но надеюсь, что это не так. Надеюсь, мы увидим настоящий бокс», — высказался спортивный обозреватель.
Александр Беленький не скрывает своего негативного отношения к боям между блогерами и ветеранами бокса. «Я очень плохо отношусь к этой тенденции», — заявляет он.
Эксперт надеется, что победа Тайсона положит конец подобным мероприятиям: «Я хочу, чтобы Тайсон покончил с этой традицией, чтобы больше ни у кого не было желания вызывать на бой боксера, которому условно сто лет».
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