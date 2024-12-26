В Севастополе объявлена воздушная тревога

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе Фото:

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — написал Развожаев в своем telegram-канале. Причины и другие подробности инцидента не уточняются. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. «ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — написал Развожаев в своем telegram-канале. Причины и другие подробности инцидента не уточняются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...