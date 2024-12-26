Воздушная тревога объявлена в Севастополе
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — написал Развожаев в своем telegram-канале. Причины и другие подробности инцидента не уточняются.
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