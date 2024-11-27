WarGonzo: ВСУ применили химоружие на Кураховском направлении

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ВСУ использовали химоружие на Кураховском направлении, в результате чего пострадали несколько российских бойцов
ВСУ использовали химоружие на Кураховском направлении, в результате чего пострадали несколько российских бойцов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Кураховском направлении ВСУ применили химические боеприпасы. Несколько российских бойцов в результате этого пострадали и сейчас находятся на лечении, сообщил командир отряда Союза добровольцев Донбасса «Орел» (Барс-23) с позывным «Викинг».

«На днях в нашем подразделении пострадало несколько бойцов — они сейчас на лечении. Действующее вещество, которым были начинены боеприпасы противника, пока не известно, идут исследования. У наших соседей ситуация тяжелей, им досталось больше», — рассказал «Викинг». Дополнительно он упомянул, что добровольцы получили противогазы и были обучены действиям в случае химической атаки. Слова «Викинга» передает telegram-канал WarGonzo.

Отмечается, что это не первый случай применения химического оружия в районе проведения СВО. В прошлом году подобные инциденты происходили в районе Горловки. В прошлом году несколько бойцов отряда Святого Георгия также пострадали от химических боеприпасов, содержащих хлорпикрин (в больших концентрациях это вещество вызывает токсический отек легких — прим.ред. URA.RU).

В конце октября стало известно о факте использования ВСУ химоружия на территории Курской области. На Суджанском направлении украинская сторона атаковала ВС РФ неизвестным газом, пишет «Царьград». Вещество вызывало сильную резь в глазах. Несмотря на то, что бойцы быстро покинули место сброса, они все равно были отравлены, после чего болели двое суток.

Конвенция, направленная на запрет разработки, производства, хранения и использования химоружия, а также на его уничтожение, была создана под эгидой ООН в начале 1990-х годов. По состоянию на сегодняшний день документ ратифицировали 101 государство, среди которых находится и Украина. К 2022 году сообщалось о ликвидации 60% запасов химических боеприпасов.

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На Кураховском направлении ВСУ применили химические боеприпасы. Несколько российских бойцов в результате этого пострадали и сейчас находятся на лечении, сообщил командир отряда Союза добровольцев Донбасса «Орел» (Барс-23) с позывным «Викинг». «На днях в нашем подразделении пострадало несколько бойцов — они сейчас на лечении. Действующее вещество, которым были начинены боеприпасы противника, пока не известно, идут исследования. У наших соседей ситуация тяжелей, им досталось больше», — рассказал «Викинг». Дополнительно он упомянул, что добровольцы получили противогазы и были обучены действиям в случае химической атаки. Слова «Викинга» передает telegram-канал WarGonzo. Отмечается, что это не первый случай применения химического оружия в районе проведения СВО. В прошлом году подобные инциденты происходили в районе Горловки. В прошлом году несколько бойцов отряда Святого Георгия также пострадали от химических боеприпасов, содержащих хлорпикрин (в больших концентрациях это вещество вызывает токсический отек легких — прим.ред. URA.RU). В конце октября стало известно о факте использования ВСУ химоружия на территории Курской области. На Суджанском направлении украинская сторона атаковала ВС РФ неизвестным газом, пишет «Царьград». Вещество вызывало сильную резь в глазах. Несмотря на то, что бойцы быстро покинули место сброса, они все равно были отравлены, после чего болели двое суток. Конвенция, направленная на запрет разработки, производства, хранения и использования химоружия, а также на его уничтожение, была создана под эгидой ООН в начале 1990-х годов. По состоянию на сегодняшний день документ ратифицировали 101 государство, среди которых находится и Украина. К 2022 году сообщалось о ликвидации 60% запасов химических боеприпасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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