ВС РФ поразили сразу три объекта ВСУ в Сумской области: завод «Импульс», где делают ракеты РСЗО и кассетные боеприпасы, индустриальный парк «Свема» по химпроизводству и район нефтебазы в городе Ромны с несколькими пунктами дислокации украинских бойцов. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Из Шостки говорят, что опять по „Импульсу“ два прилёта <...> Сообщают также о прилете в индустриальный парк „Свема“. Известно, что там находится химическое производство, ориентированное на военные нужды», — сообщил Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что удары по «Импульсу» продолжаются уже несколько дней, а после очередного прилета детонация там длилась более 12 часов.
Также Лебедев подчеркнул, что ВС РФ атаковали город Ромны в направлении нефтебазы. Этот район используется как третья линия обороны, там находится несколько мест дислокации бойцов ВСУ, заключил координатор сопротивления.
Ранее сообщалось, что по «Импульсу» прилетали российские дроны. После их попадания также происходила вторичная детонация, взрывы были вины из города Глухова, расположенного в 33 километрах от завода. Это предприятие является единственным на подконтрольной Киеву территории Сумской области, пишет «Царьград».
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