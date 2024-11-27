Игру «Смута» и учебные приложения на ее основе скачали миллион раз

Студия «Сайберия нова» сообщила о достижении важной вехи в распространении своей компьютерной игры «Смута» и связанных с ней образовательных приложений «Смутное время» — один миллион скачиваний на платформе VK Play и через официальный сайт. Об этом сообщили в пресс-службе компании-разработчика.
«Миллион скачиваний — это одно из основных условий при предоставлении государственного финансирования для разработки „Смуты“. Сегодня мы перешагнули эту отметку и выполнили непростую, но важную задачу. Мы благодарны Институту развития интернета (ИРИ) за поддержку проекта, всестороннюю помощь, а также оказанное нам доверие», — передает ТАСС слова гендиректора компании «Сайберия нова» Алексея Копцева.
Кроме того, в компании уже задумываются о будущем проекта, планируя расширение серии образовательных приложений и продолжение сюжетной линии игры. Это позволит еще больше погрузить игроков в историческую атмосферу начала XVII века и расширить аудиторию проекта за пределы традиционного игрового сообщества.
«... в начале ноября миллионы людей в разных городах увидели Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского из игры на медиафасадах в честь Дня народного единства. Резюмируя, такой кроссмедийный подход позволил проекту выйти из ниши геймеров, и заинтересовать гораздо большую аудиторию историей Смутного времени», — цитирует ТАСС заместителя гендиректора ИРИ Андрея Воронкова.
Презентация обновленной версии игры «Смута» прошла 4 ноября. В рамках обновления были улучшены производительность и качество геймплея, внесены изменения в озвучивание, добавлены новые сюжетные линии квестов. Официальный сайт предложил игрокам бесплатную версию «Смута: Начало пути», включающую три эпизода. В дополнение компания «Сайберия нова» организовала акцию, позволяющую играть в «Смуту» бесплатно в более чем 1,5 тысячи компьютерных клубах по всей России. Также сообщается, что к игровой вселенной теперь присоединились Азербайджан, Белоруссия и Казахстан.
Компания «Сайберия нова», зарегистрированная в Новосибирске в 2015 году, первоначально концентрировала свою деятельность на разработке сложных игровых прототипов с использованием таких платформ, как Unity и Unreal. Кроме того, студия занималась графическим аутсорсингом для крупных международных компаний.
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