В Севастополе военные отражают атаку ВСУ
Над Севастополем сбиты две воздушные цели. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО», — написал Развожаев в своем telegram-канале. По его информации, уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны.
Все службы приведены в состояние боевой готовности, отметил губернатор. Он попросил жителей оставаться во временных укрытиях или в безопасных местах.
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