Над Севастополем сбиты две воздушные цели

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, stock
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ Фото:

Над Севастополем сбиты две воздушные цели. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО», — написал Развожаев в своем telegram-канале. По его информации, уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны.

Все службы приведены в состояние боевой готовности, отметил губернатор. Он попросил жителей оставаться во временных укрытиях или в безопасных местах.

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Над Севастополем сбиты две воздушные цели. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО», — написал Развожаев в своем telegram-канале. По его информации, уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны. Все службы приведены в состояние боевой готовности, отметил губернатор. Он попросил жителей оставаться во временных укрытиях или в безопасных местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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