Страна.UA: во Львовской области уничтожен долотный завод

На территории Львовской области Украины разрушен Дрогобычский долотный завод, который являлся единственным в стране производителем специализированных долот для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.
«... полностью разрушили завод в Дрогобыче Львовской области», — пишет telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на Власюка. По словам уполномоченного, производственные мощности завода были полностью уничтожены.
Дрогобычский долотный завод имел стратегическое значение для страны. Он был единственным производителем важного оборудования для добычи полезных ископаемых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.