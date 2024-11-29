В МО сообщили о первой ликвидации британского БПЛА Grey Widow

Российские военные уничтожили новую модель украинского беспилотника
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Минобороны РФ сообщили о первой ликвидации БПЛА ВСУ Grey Widow. Российские военные уничтожили его в районе Васильевки Запорожской области.
«Российские военные уничтожили беспилотник Grey Widow», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Там добавили, что БПЛА был ликвидирован в районе Васильевки Запорожской области, что стало первым зафиксированным случаем уничтожения данного типа беспилотника.
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