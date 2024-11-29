В МО сообщили о первой ликвидации британского БПЛА Grey Widow

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Российские военные уничтожили новую модель украинского беспилотника
Российские военные уничтожили новую модель украинского беспилотника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны РФ сообщили о первой ликвидации БПЛА ВСУ Grey Widow. Российские военные уничтожили его в районе Васильевки Запорожской области.

«Российские военные уничтожили беспилотник Grey Widow», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Там добавили, что БПЛА был ликвидирован в районе Васильевки Запорожской области, что стало первым зафиксированным случаем уничтожения данного типа беспилотника.

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В Минобороны РФ сообщили о первой ликвидации БПЛА ВСУ Grey Widow. Российские военные уничтожили его в районе Васильевки Запорожской области. «Российские военные уничтожили беспилотник Grey Widow», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Там добавили, что БПЛА был ликвидирован в районе Васильевки Запорожской области, что стало первым зафиксированным случаем уничтожения данного типа беспилотника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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