Путин проверил, ездил ли ректор Горного университета в Донбасс

Президент России Владимир Путин в ходе IV Конгресса молодых ученых задал вопрос о посещении Донбасса ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Стефанович приезжал к вам?» — обратился Путин к ректору Донбасского государственного технического университета Дмитрию Вишневскому. В ответ на что последний уведомил, что Литвиненко не посещал регион, но активно контролирует процессы на расстоянии. «Хорошо. Контролирует издалека?» — сказал Путин.
Конгресс молодых ученых проходил с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус и включен в рамки Десятилетия науки и технологий. В этом году мероприятие собрало около 7 тысяч участников из 40 стран.
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