Путин проверил, ездил ли ректор Горного университета в Донбасс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин поинтересовался, посещал ли ректор Санкт-Петербургского горного университета Донбасс
Путин поинтересовался, посещал ли ректор Санкт-Петербургского горного университета Донбасс Фото:

Президент России Владимир Путин в ходе IV Конгресса молодых ученых задал вопрос о посещении Донбасса ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Стефанович приезжал к вам?» — обратился Путин к ректору Донбасского государственного технического университета Дмитрию Вишневскому. В ответ на что последний уведомил, что Литвиненко не посещал регион, но активно контролирует процессы на расстоянии. «Хорошо. Контролирует издалека?» — сказал Путин.

Конгресс молодых ученых проходил с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус и включен в рамки Десятилетия науки и технологий. В этом году мероприятие собрало около 7 тысяч участников из 40 стран.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин в ходе IV Конгресса молодых ученых задал вопрос о посещении Донбасса ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Владимир Стефанович приезжал к вам?» — обратился Путин к ректору Донбасского государственного технического университета Дмитрию Вишневскому. В ответ на что последний уведомил, что Литвиненко не посещал регион, но активно контролирует процессы на расстоянии. «Хорошо. Контролирует издалека?» — сказал Путин. Конгресс молодых ученых проходил с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус и включен в рамки Десятилетия науки и технологий. В этом году мероприятие собрало около 7 тысяч участников из 40 стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...