В России хотят ужесточить наказание за езду без ОСАГО

В России планируют ужесточить наказание для водителей, управляющих автомобилем без полиса ОСАГО: штрафы могут взиматься за каждое нарушение, зафиксированное камерами. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Пока такое предложение с моей стороны было оглашено, что только за одно нарушение в день надо будет снимать штрафы, а потом вполне возможно, когда практика наработается с использованием камер по определению, есть ли полис ОСАГО или нет, то из-за каждого нарушения будет взиматься штраф», — пояснил Аксаков агентству ТАСС. По его словам, сейчас за отсутствие ОСАГО штраф в 500 рублей выписывается не более одного раза в сутки на один автомобиль.
Система автоматического выявления автомобилей без полиса ОСАГО действует в России с 2022 года. По данным ГИБДД, число нарушителей снижается, однако проблема остается актуальной. Ужесточение санкций, по мнению законодателей, позволит повысить дисциплину водителей и решить вопрос с отсутствием обязательного страхования на дорогах.
Ранее Аксаков рассказал, что водителей без ОСАГО будут отслеживать с помощью видеокамер, а штрафы будут выписываться автоматически. Он отметил, что нарушителей не будут наказывать за каждую зафиксированную фотографию — например, если камера зафиксировала машину пять раз в день, штраф придется платить только один раз. Однако, если водитель снова попадется без полиса на следующий день, он снова будет оштрафован, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.