Глава Сбера сообщил о сокращении «матрасных» накоплений россиян

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о значительном сокращении «матрасно-подушечных» накоплений россиян. По его словам, за последние полгода объем денег, которые граждане хранили дома, уменьшился на 20%.
«Поведение радикально меняется. Мы видим исторически самые низкие запасы „матрасных“ денег. Люди вытаскивают деньги из подушек и матрасов, все несут на депозиты, что не может не радовать, потому что это, конечно, позволит экономике активнее использовать эти ресурсы, ну и людям зарабатывать», — подчеркнул Греф, его слова передает РБК. Согласно его оценкам, за последние шесть месяцев объем денежных средств, хранящихся вне банковских счетов («матрасных» денег — прим. ред.), уменьшился примерно на 20%.
Также Греф отметил изменение привычек россиян в управлении личными сбережениями. В частности, он указал на тенденцию конвертации больших «зеленых» запасов, сделанных в 2022 году, что связано со значительной инфляцией в США. Глава Сбербанка объяснил, что за три года в США инфляция достигла 20%, что существенно повлияло на реальную стоимость долларовых накоплений. Он уточнил, что в настоящее время в России отсутствуют возможности для получения дохода в иностранной валюте. Он призвал граждан обменивать доллары и размещать средства на рублевые депозиты.
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