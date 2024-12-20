Доля рублевых платежей за экспорт в Европу побила рекорд

Доля экспортных платежей в рублях за поставки в Европу достигла исторического максимума. В третьем квартале она составила 65%. Эти данные были опубликованы Центробанком (ЦБ) РФ.
«Доля платежей в рублях за экспорт в Европу превысила 65% в III квартале и достигла рекорда за время ведения статистики», — передает данные ЦБ газета «Известия». Там добавили, что такой показатель значительно выше 19% в 2019 году.
Увеличение связано с санкциями и переходом на рубли для расчетов за поставки природного газа. Доля рубля в импортных расчетах также возросла и приблизилась к 46%, особенно в торговле с Арменией, Белоруссией, Индией и странами Африки, заключили в Банке России.
Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Казахстаном составляет почти 90%, заявил советник президента РФ Юрий Ушаков. В прошлом году товарооборот между странами рекордно приблизился к 30 миллиардам долларов, передает «Ридус».
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