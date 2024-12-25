Уголовное дело за превышение полномочий возбуждено против экс-чиновника МО РФ

Уголовное дело возбуждено против экс-чиновника Минобороны РФ Дмитрия Есина. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при капитальном ремонте объектов учебного центра в Омске, сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления (ГВСУ) СК России.
«Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника жилищно-коммунальной службы №9 филиала федерального государственного бюджетного учреждения „Центральное жилищно-коммунальное управление“ Минобороны России по Центральному военному округу Дмитрия Есина», — отметили в пресс-службе ГВСУ СК РФ. Там добавили, Есин подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным следствия, в 2021 году между МО РФ и ООО «Ижора проект плюс» был заключен госконтракт на выполнение капремонта. В мае 2023 года Есин, злоупотребив полномочиями, принял невыполненные работы, что причинило государству значительный имущественный вред. Расследование данного дела находится под контролем ГВСУ СК России.
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