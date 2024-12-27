Силовики предотвратили теракт в Москве, связанный с исламистами из «Вилаят Хорасана» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации Исламское государство), которые планировали взрыв в одном из отделов полиции. Об этом рассказали в ФСБ.
«ФСБ РФ в Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО) „Исламское государство“ в Афганистане — „Вилаят Хорасан“», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. Там добавили, что члены банды готовили теракт против одного из полицейских отделов в столичном регионе.
Боевики приобрели автомобиль, установили газовые баллоны и начали изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ). При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и участии в террористической деятельности. Также изъято огнестрельное оружие и другие материалы.
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