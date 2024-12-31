Греция не сможет передать оружие ВСУ без согласия Москвы

Греция не может передать российское вооружение Украине без письменного согласия Москвы. Об этом заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов.
«Передача вооружений невозможна без письменного согласия российской стороны. Это не политическое, а международно-правовое обязательство Греции, которое необходимо соблюдать», — сообщил Маслов греческому телеканалу militaire.gr. Таким образом, любые действия по передаче вооружений без согласования с Россией являются незаконными.
Он подчеркнул, что подобные обязательства вытекают из двух межправительственных соглашений между Россией и Грецией, заключенных в 1995 и 2013 годах. Маслов также прокомментировал слухи о возможной передаче греческих систем ПВО Украине, утверждая, что они носят лишь слуховой характер и не могут служить основанием для дипломатических действий.
Ранее стало известно, что Греция отправит в Украину 24 ракеты Sea Sparrow. Снаряды находились на службе флота и авиации почти 40 лет. Отмечается, что они были признаны непригодными для дальнейшего использования в боевых условиях.
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