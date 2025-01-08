В аэропорту Владикавказа пассажирка решила лететь «багажным классом». Видео

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Пассажирка забралась на багажную ленту в аэропорту Владикавказа
Пассажирка забралась на багажную ленту в аэропорту Владикавказа Фото:

В аэропорту «Владикавказ» женщина залезла на багажную ленту и упала после удара головой о стену. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

В Владикавказе женщина попыталась добраться до самолета, передвигаясь по ленте для багажа. «В аэропорту „Владикавказ“ произошел занимательный случай», — сообщил telegram-канал «Новости Владикавказа», опубликовав видео с потугами пассажирки.

На кадрах видно, как женщина залезает на ленту для чемоданов и направляется вперед. Перед тоннелем она хотела пригнуться, но не успела, ударилась головой и упала, так и поехав лежа дальше вместе с вещами других пассажиров.

После происшествия сотрудники аэропорта оперативно отреагировали и помогли женщине выбраться с транспортера. Причины, побудившие ее отправиться на самолет таким способом, не уточняются.

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В аэропорту «Владикавказ» женщина залезла на багажную ленту и упала после удара головой о стену. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. В Владикавказе женщина попыталась добраться до самолета, передвигаясь по ленте для багажа. «В аэропорту „Владикавказ“ произошел занимательный случай», — сообщил telegram-канал «Новости Владикавказа», опубликовав видео с потугами пассажирки. На кадрах видно, как женщина залезает на ленту для чемоданов и направляется вперед. Перед тоннелем она хотела пригнуться, но не успела, ударилась головой и упала, так и поехав лежа дальше вместе с вещами других пассажиров. После происшествия сотрудники аэропорта оперативно отреагировали и помогли женщине выбраться с транспортера. Причины, побудившие ее отправиться на самолет таким способом, не уточняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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