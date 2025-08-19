Финский парламентарий покончил с собой на работе

Финский парламентарий покончил с собой прямо на рабочем месте. Об этом сообщает издание Iltalehti.
По данным Iltalehti, личность погибшего пока не раскрывается — это решение принято из уважения к родственникам и с их согласия. Информацию о случившемся подтвердил директор парламентской службы безопасности Аарон Тойвонен. Он сообщил, что утром в здании парламента произошел смертельный случай, после чего на место были вызваны парамедики, спасатели и полиция.
Трагедия произошла около 11 часов утра. В настоящий момент ведется расследование причин смерти.
