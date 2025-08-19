Финский парламентарий покончил с собой на работе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трагедия произошла около 11 часов утра
Трагедия произошла около 11 часов утра Фото:

Финский парламентарий покончил с собой прямо на рабочем месте. Об этом сообщает издание Iltalehti.

По данным Iltalehti, личность погибшего пока не раскрывается — это решение принято из уважения к родственникам и с их согласия. Информацию о случившемся подтвердил директор парламентской службы безопасности Аарон Тойвонен. Он сообщил, что утром в здании парламента произошел смертельный случай, после чего на место были вызваны парамедики, спасатели и полиция.

Трагедия произошла около 11 часов утра. В настоящий момент ведется расследование причин смерти. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Финский парламентарий покончил с собой прямо на рабочем месте. Об этом сообщает издание Iltalehti. По данным Iltalehti, личность погибшего пока не раскрывается — это решение принято из уважения к родственникам и с их согласия. Информацию о случившемся подтвердил директор парламентской службы безопасности Аарон Тойвонен. Он сообщил, что утром в здании парламента произошел смертельный случай, после чего на место были вызваны парамедики, спасатели и полиция. Трагедия произошла около 11 часов утра. В настоящий момент ведется расследование причин смерти. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...