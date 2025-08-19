Родной брат депутата Милонова погиб на СВО

Родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом пишет RT, ссылаясь на сообщение, полученное в аппарате депутата Милонова.
«Родной брат Виталия Милонова погиб в зоне СВО. <...> Александр Милонов служил добровольцем в 3-й общевойсковой армии, одном из подразделений разведки ЛНР», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале RT.
В результате полученного на фронте ранения он был направлен на службу в медицинское подразделение одного из госпиталей. Тем не менее, последствия травмы привели к серьезному ухудшению его состояния. Прощание с Александром Милоновым прошло в Санкт-Петербурге по православному обряду, при этом были соблюдены все воинские почести. Корреспондент URA.RU в настоящее время пытается связаться с семьей депутата для уточнения информации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.