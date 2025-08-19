ФАС выявила медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей

Речь идет о торгах по поставке расходных медицинских изделий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель на рынке медицинских изделий на сумму более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен», — говорится на официальном сайте ФАС. Речь идет о торгах по поставке расходных медицинских изделий, включая технические средства реабилитации, в семи регионах страны.

В антимонопольном деле фигурируют две организации: ООО «Огис Трейд» и ООО «Торговый дом „Эмса“. Предварительно, начальная максимальная стоимость контрактов составила 1 574 360 370 рублей. В случае подтверждения нарушений антимонопольного законодательства, компаниям грозят оборотные штрафы.

