Администрация Байдена не успеет выделить Украине 2 млрд долларов

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Администрация Байдена не успеет выплатить Украине всю положенную сумму помощи
Администрация Байдена не успеет выплатить Украине всю положенную сумму помощи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация президента США Джо Байдена не успеет выделить Украине два миллиарда долларов в качестве военной помощи. Об этом рассказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на специальном брифинге.

«Администрация Байдена не успеет предоставить Украине военную помощь в два миллиарда долларов», — приводит слова Сингх официальный сайт министерства обороны США. В Пентагоне добавили, что надеются на продолжение поставок Киеву вооружений после прихода новоизбранного американского президента Дональда Трампа к власти.

США продолжат военную помощь Украине до окончания срока администрации Джо Байдена, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что поддержка будет оказываться до последнего дня работы администрации и отметил важность продолжения оказания помощи со стороны союзников Киева.

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Администрация президента США Джо Байдена не успеет выделить Украине два миллиарда долларов в качестве военной помощи. Об этом рассказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на специальном брифинге. «Администрация Байдена не успеет предоставить Украине военную помощь в два миллиарда долларов», — приводит слова Сингх официальный сайт министерства обороны США. В Пентагоне добавили, что надеются на продолжение поставок Киеву вооружений после прихода новоизбранного американского президента Дональда Трампа к власти. США продолжат военную помощь Украине до окончания срока администрации Джо Байдена, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что поддержка будет оказываться до последнего дня работы администрации и отметил важность продолжения оказания помощи со стороны союзников Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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