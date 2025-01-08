Администрация Байдена не успеет выделить Украине 2 млрд долларов

Администрация президента США Джо Байдена не успеет выделить Украине два миллиарда долларов в качестве военной помощи. Об этом рассказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на специальном брифинге.
«Администрация Байдена не успеет предоставить Украине военную помощь в два миллиарда долларов», — приводит слова Сингх официальный сайт министерства обороны США. В Пентагоне добавили, что надеются на продолжение поставок Киеву вооружений после прихода новоизбранного американского президента Дональда Трампа к власти.
США продолжат военную помощь Украине до окончания срока администрации Джо Байдена, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что поддержка будет оказываться до последнего дня работы администрации и отметил важность продолжения оказания помощи со стороны союзников Киева.
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