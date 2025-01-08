Блинкен дал Украине клятвенное обещание по выплатам

США продолжат оказывать военную помощь Украине до конца срока администрации действующего президента страны Джо Байдена. Об этом рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.
«Мы будем продолжать до самого последнего дня работы этой администрации оказывать эту поддержку Украине», — передает слова Блинкена РИА Новости. Он добавил, что США также рассчитывают на поддержку других союзников Киева.
Байден объявит о последнем пакете военной помощи Украине 9 января во время визита главы Пентагона Ллойда Остина в Германию. Сумма помощи еще не определена, но в нее не войдут все оставшиеся средства из четырех миллиардов долларов, одобренных конгрессом США. Также ожидается, что будущая администрация новоизбранного американского президента Трампа оставит «несколько миллиардов долларов» для возможной помощи Украине. Оружие будет передано из запасов США. В пакет войдут средства ПВО, передает 360.ru.
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