10 января 2025

В ООН приветствуют диалог Путина и Трампа

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Саммит G20, путин владимир, трамп дональд, сток, stock
В ООН поддерживают предстоящую встречу Трампа и Путина Фото:

Организация Объединенных Наций поддерживает возможный диалог между Россией и США, связанный с предстоящей встречей лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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«Любой диалог между США и Россией приветствуется», — процитировало слова Дюжаррика РИА Новости. Эти слова политика прозвучали в ходе брифинга для журналистов.

Как сообщало URA.RU ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность Путина к встрече с Трампом. Он отметил, что российская сторона также приветствует диалог и уточнил, что в Кремле не раз говорили об открытости к контактам с международными лидерами.

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Организация Объединенных Наций поддерживает возможный диалог между Россией и США, связанный с предстоящей встречей лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Любой диалог между США и Россией приветствуется», — процитировало слова Дюжаррика РИА Новости. Эти слова политика прозвучали в ходе брифинга для журналистов. Как сообщало URA.RU ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность Путина к встрече с Трампом. Он отметил, что российская сторона также приветствует диалог и уточнил, что в Кремле не раз говорили об открытости к контактам с международными лидерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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