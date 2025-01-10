В ООН приветствуют диалог Путина и Трампа

Организация Объединенных Наций поддерживает возможный диалог между Россией и США, связанный с предстоящей встречей лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Любой диалог между США и Россией приветствуется», — процитировало слова Дюжаррика РИА Новости. Эти слова политика прозвучали в ходе брифинга для журналистов.
Как сообщало URA.RU ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность Путина к встрече с Трампом. Он отметил, что российская сторона также приветствует диалог и уточнил, что в Кремле не раз говорили об открытости к контактам с международными лидерами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.