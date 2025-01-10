В ООН приветствуют диалог Путина и Трампа

10 января 2025 в 23:12 Размер текста - 17 +

В ООН поддерживают предстоящую встречу Трампа и Путина Фото: Официальный сайт Президента РФ Организация Объединенных Наций поддерживает возможный диалог между Россией и США, связанный с предстоящей встречей лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Новость по теме В Кремле раскрыли URA.RU позицию России к переговорам с Трампом «Любой диалог между США и Россией приветствуется», — процитировало слова Дюжаррика РИА Новости. Эти слова политика прозвучали в ходе брифинга для журналистов. Как сообщало URA.RU ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность Путина к встрече с Трампом. Он отметил, что российская сторона также приветствует диалог и уточнил, что в Кремле не раз говорили об открытости к контактам с международными лидерами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организация Объединенных Наций поддерживает возможный диалог между Россией и США, связанный с предстоящей встречей лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. «Любой диалог между США и Россией приветствуется», — процитировало слова Дюжаррика РИА Новости. Эти слова политика прозвучали в ходе брифинга для журналистов. Как сообщало URA.RU ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность Путина к встрече с Трампом. Он отметил, что российская сторона также приветствует диалог и уточнил, что в Кремле не раз говорили об открытости к контактам с международными лидерами.