ХАМАС пообещало освободить первых заложников 19 января

Первые заложники, удерживаемые боевиками палестинского движения ХАМАС, могут быть освобождены 19 января. Об этом рассказали в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Освобождение заложников ожидается уже в воскресенье», — передает сообщение канцелярии РИА Новости. Там добавили, что это произойдет при условии одобрения израильским правительством условий соглашения с ХАМАС.
Переговоры между представителями палестинского движения и Израиля прошли с участием США, Египта и Катара, передает RT. Соглашение, действующее 42 дня, предполагает освобождение 33 израильских заложников. В числе заложников также фигурирует гражданин России.
Первоначально планируется прекращение огня и вывод израильских войск из Газы. В Министерстве иностранных дел РФ выразили надежду, что эти договоренности поспособствуют решению палестинской проблемы и стабилизации региона, передает «Царьград».
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