ХАМАС пообещало освободить первых заложников 19 января

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Первые израильские заложники должны быть освобождены 19 января
Первые израильские заложники должны быть освобождены 19 января Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Первые заложники, удерживаемые боевиками палестинского движения ХАМАС, могут быть освобождены 19 января. Об этом рассказали в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Освобождение заложников ожидается уже в воскресенье», — передает сообщение канцелярии РИА Новости. Там добавили, что это произойдет при условии одобрения израильским правительством условий соглашения с ХАМАС.

Переговоры между представителями палестинского движения и Израиля прошли с участием США, Египта и Катара, передает RT. Соглашение, действующее 42 дня, предполагает освобождение 33 израильских заложников. В числе заложников также фигурирует гражданин России.

Первоначально планируется прекращение огня и вывод израильских войск из Газы. В Министерстве иностранных дел РФ выразили надежду, что эти договоренности поспособствуют решению палестинской проблемы и стабилизации региона, передает «Царьград».

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Первые заложники, удерживаемые боевиками палестинского движения ХАМАС, могут быть освобождены 19 января. Об этом рассказали в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «Освобождение заложников ожидается уже в воскресенье», — передает сообщение канцелярии РИА Новости. Там добавили, что это произойдет при условии одобрения израильским правительством условий соглашения с ХАМАС. Переговоры между представителями палестинского движения и Израиля прошли с участием США, Египта и Катара, передает RT. Соглашение, действующее 42 дня, предполагает освобождение 33 израильских заложников. В числе заложников также фигурирует гражданин России. Первоначально планируется прекращение огня и вывод израильских войск из Газы. В Министерстве иностранных дел РФ выразили надежду, что эти договоренности поспособствуют решению палестинской проблемы и стабилизации региона, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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