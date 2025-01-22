За рулем автобуса в Челябинской области выявили пьяного водителя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель пассажирского автобуса был пьян
Водитель пассажирского автобуса был пьян Фото:

В городе Сатке (Челябинская область) сотрудники ГАИ остановили автобус, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Об этом сообщили 22 января в пресс-службе полицейского главка региона.

«В Сатке экипаж ДПС около семи часов утра на улице Бакальской в районном центре остановил автобус „ГАЗ“, двигавшийся по маршруту „Сатка — Бакал“, за управлением которого находился 52-летний водитель. При проверке документов госавтоинспекторы заметили у водителя признаки опьянения», — сообщили в пресс-службе главка.

В момент проверки в салоне транспортного средства пассажиров не находилось. Водитель направлялся в город Бакал для того, чтобы оттуда начать движение по маршруту.

Кроме того что был нетрезв, водитель не имел при себе путевого листа и не был вписан в страховой полис. Мужчина был отстранен от управления транспортным средством.

В отношении водителя полицейскими составлены административные материалы. В отношении перевозчика Госавтоинспекцией инициирована проверка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Сатке (Челябинская область) сотрудники ГАИ остановили автобус, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Об этом сообщили 22 января в пресс-службе полицейского главка региона. «В Сатке экипаж ДПС около семи часов утра на улице Бакальской в районном центре остановил автобус „ГАЗ“, двигавшийся по маршруту „Сатка — Бакал“, за управлением которого находился 52-летний водитель. При проверке документов госавтоинспекторы заметили у водителя признаки опьянения», — сообщили в пресс-службе главка. В момент проверки в салоне транспортного средства пассажиров не находилось. Водитель направлялся в город Бакал для того, чтобы оттуда начать движение по маршруту. Кроме того что был нетрезв, водитель не имел при себе путевого листа и не был вписан в страховой полис. Мужчина был отстранен от управления транспортным средством. В отношении водителя полицейскими составлены административные материалы. В отношении перевозчика Госавтоинспекцией инициирована проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...