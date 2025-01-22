В городе Сатке (Челябинская область) сотрудники ГАИ остановили автобус, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Об этом сообщили 22 января в пресс-службе полицейского главка региона.
«В Сатке экипаж ДПС около семи часов утра на улице Бакальской в районном центре остановил автобус „ГАЗ“, двигавшийся по маршруту „Сатка — Бакал“, за управлением которого находился 52-летний водитель. При проверке документов госавтоинспекторы заметили у водителя признаки опьянения», — сообщили в пресс-службе главка.
В момент проверки в салоне транспортного средства пассажиров не находилось. Водитель направлялся в город Бакал для того, чтобы оттуда начать движение по маршруту.
Кроме того что был нетрезв, водитель не имел при себе путевого листа и не был вписан в страховой полис. Мужчина был отстранен от управления транспортным средством.
В отношении водителя полицейскими составлены административные материалы. В отношении перевозчика Госавтоинспекцией инициирована проверка.
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