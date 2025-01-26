В Египте пересмотрят иски семей россиян, погибших в крушении А321 в 2015 году

Кассационный суд Египта спустя семь лет отправил на пересмотр иски россиян, чьи родственники погибли при крушении лайнера А321. ЧП произошло в 2015 году над Синайским полуостровом.
«В Египте заново рассмотрят многомиллионные иски родственников семей россиян, погибших в октябре 2015 года в результате подрыва над Синаем лайнера А321 компании „Когалымавиа“. Такое решение принял кассационный суд арабской республики, удовлетворив жалобы адвокатов», — пишет «Коммерсант». Авторы материала сообщают, что иски родственников россиян, погибших при крушении лайнера А321, рассматривались в течение семи лет. Пересмотреть иски в Египте решили после того, как авиационные власти установили, что пассажирский A320 EgyptAir, рухнувший в Средиземное море через полгода после российского самолета, также был взорван.
31 октября 2015 года произошла трагедия с самолетом авиакомпании «Когалымавиа», который взорвался после вылета из египетского Шарм-эль-Шейха. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, не осталось ни одного выжившего.
Правоохранительные органы официально заявили, что инцидент является терактом. Вскоре после трагедии ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная террористическая организация ИГИЛ*.
*ИГ, «Исламское государство» — организация признана террористической и запрещена в РФ.
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