Звезда сериала «Вечный зов», народная артистка РСФСР Тамара Семина рассказала, что ей сложно выходить на шопинг. По ее словам, люди, которые ее узнают, намереваются сделать актрисе подарок, а продавцы отказываются принимать деньги. Об этом артистка рассказала в интервью.
«Мне очень сложно ходить, мне начинают все дарить — на рынках, в магазинах», — поделилась Семина в интервью для «Пятого канала». Она рассказала, что нередко получала в подарок ювелирные украшения. А во времена дефицита ей удавалось найти товар, которого не было на витринах.
«Подходит ко мне продавщица и говорит: „А что вы смотрите, тут же ничего нет, что вам нужно?“ Я говорю: „Я хочу рыбки, лосося какого-нибудь“. Она говорит, что этого тут не продают. Она отвела меня в подвал, а там чего только нет», — поделилась Тамара Семина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.