Звезда «Вечного зова» Тамара Семина пожаловалась на внимание поклонников. Видео

Звезда «Вечного зова» Тамара Семина похвасталась подарками от поклонников
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Тамара Семина призналась, что продавцы отказываются принимать от нее деньги
Тамара Семина призналась, что продавцы отказываются принимать от нее деньги Фото:

Звезда сериала «Вечный зов», народная артистка РСФСР Тамара Семина рассказала, что ей сложно выходить на шопинг. По ее словам, люди, которые ее узнают, намереваются сделать актрисе подарок, а продавцы отказываются принимать деньги. Об этом артистка рассказала в интервью. 

«Мне очень сложно ходить, мне начинают все дарить — на рынках, в магазинах», — поделилась Семина в интервью для «Пятого канала». Она рассказала, что нередко получала в подарок ювелирные украшения. А во времена дефицита ей удавалось найти товар, которого не было на витринах. 

 «Подходит ко мне продавщица и говорит: „А что вы смотрите, тут же ничего нет, что вам нужно?“ Я говорю: „Я хочу рыбки, лосося какого-нибудь“. Она говорит, что этого тут не продают. Она отвела меня в подвал, а там чего только нет», — поделилась Тамара Семина. 

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Звезда сериала «Вечный зов», народная артистка РСФСР Тамара Семина рассказала, что ей сложно выходить на шопинг. По ее словам, люди, которые ее узнают, намереваются сделать актрисе подарок, а продавцы отказываются принимать деньги. Об этом артистка рассказала в интервью.  «Мне очень сложно ходить, мне начинают все дарить — на рынках, в магазинах», — поделилась Семина в интервью для «Пятого канала». Она рассказала, что нередко получала в подарок ювелирные украшения. А во времена дефицита ей удавалось найти товар, которого не было на витринах.   «Подходит ко мне продавщица и говорит: „А что вы смотрите, тут же ничего нет, что вам нужно?“ Я говорю: „Я хочу рыбки, лосося какого-нибудь“. Она говорит, что этого тут не продают. Она отвела меня в подвал, а там чего только нет», — поделилась Тамара Семина. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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